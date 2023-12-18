Ticaret hedefi 6 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'a gidecek. Başkan Erdoğan'ın 18 Aralık'taki Budapeşte ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir güne karşılık geliyor. Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrası kesilen diplomatik ilişkiler, 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden kurulmuştu. Söz konusu anlaşmanın üzerinden 100 yıl geçti. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Victor Orban'ın da aralarında olduğu isimlerle görüşecek Erdoğan'a bakanlar da eşlik edecek.

EKONOMİK İLİŞKİLER

Görüşmelerde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinden Gazze'deki son duruma kadar gündem maddeleriyle birlikte Türkiye-Macaristan ekonomik ve siyasi ilişkilerinin masaya yatırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da gerçekleştirilecek. İki ülke bakanları aynı masada ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak.

İHRACATIMIZ ARTACAK

Türk Devletleri Teşkilatı'nda güçlü işbirliği bulunan iki akraba ülkenin öncelikli hedeflerinden biri, resmi verilere göre, bu yılın 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak olacak. Bu rakamın 10 milyar dolar seviyesine taşınması için de atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Türkiye, Macaristan'a başta motorlu kara taşıtları, makineler ve cihazlar olmak üzere pamuklu mensucattan demir ve çelik eşyalara kadar çeşitli ürünler ihraç ediyor. Bu ülkeden ithal edilen ürünler arasında makineler ve cihazlar, kazan, plastik ve plastikten mamul eşya, motorlu kara taşıtları ve organik kimyasal müstahzarlar öne çıkıyor.

'TÜM GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şeb-i Arus törenlerine mesaj gönderdi. Gazze ve Filistin'de yaşanan katliama değinen Erdoğan, "Kendilerini insan hakları ve savunucusu olarak gösteren kimi ülkelerin koşulsuz desteğini alan İsrail yönetimi, zulmün çıtasını sürekli artırarak kan dökmeye, can almaya çocukları katletmeye devam ediyor. Daha fazla kan dökerek kendilerine ikbal kurmaya çalışanlara zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur gerçeğini tekrar hatırlatıyoruz. Türkiye olarak İsrailli yöneticilerin hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

İSTANBUL ADAYI İÇİN TEMAYÜL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşup belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Kısıklı'da konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

İstanbul teşkilatıyla temayül yoklamasına katılan Erdoğan, toplantıda, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Burada ortak bir aklı tecelli ettirmek için bulunuyoruz. Temayüller yapıldı. Adana, Ankara, İzmir ve bugün İstanbul ile arkadaşlarımıza hür iradelerini yansıtmaları için çağrıda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ankara'da AK Partili Murat Köse, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı.