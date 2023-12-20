Önceliğimiz Gazze’nin yeniden inşası olacak

Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Budapeşte'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısını Budapeşte'de başarıyla icra ettiklerini söyledi.

'153 KABUL OYU DEĞERLİ'

Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda 7 Ekim'den bu yana ilk defa geçen hafta ivedilikle Gazze'de ateşkes çağrısı ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Macaristan bir önceki oylamada ret oyu vermişti bu defa çekimser kaldı. Acaba Macaristan Başbakanı'na bu konuda bir telkininiz oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "BM Genel Kurulu oylamasının küresel sistemin sakatlığı neticesinde doğrudan bir yaptırım gücü maalesef yok ancak oylamada verilen 153 kabul oyu, son derece değerlidir. Bu karar bütün dünyaya bir şey söylüyor. Oylamanın neticesinde ezici çoğunluk 'Biz İsrail'in katliamlarına karşıyız ve Filistin'in yanındayız. Bir an önce bu saldırılar durmalıdır' diyor."

İSRAİL'E YARDIMA RET

Erdoğan, "Sadece 10 ülkenin ki onlardan ikisi ABD ve İsrail, ateşkese hayır demesi ve kalıcı ateşkesin halen sağlanamamış olması düşündürücüdür. Bu yüzden her yerde 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Bir ülke, küresel sistemi kilitleyebiliyor. Macaristan çekimser kaldığına göre, demek ki o da ateşkesi destekleme tarafına doğru herhalde geçecektir. Ben mesela ABD Kongresi'nde İsrail'e yardım ile ilgili kararın reddedilmesini de önemli buluyorum" dedi.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

Ateşkes sonrası Türkiye'nin rolü konusundaki fikirlerini de açıklayan Erdoğan, "Bu konuda bizim yapabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Şu anda derdimiz Gazze'den yaralı ve hastaların ne kadarını ülkemize alabiliriz, ülkemizde bunların tedavilerini yaptırabiliriz. Ondan sonra bu saldırılar biter, nokta konulursa gündemimiz Gazze'nin inşa ve ihyası olacak. İslam dünyasını, bunun için seferber etmemiz lazım" diye konuştu.

"JOE BİDEN'A SORUMLULUĞUNU HATIRLATTIM"

Bir gazetecinin, BM Genel Kurulu'ndaki ateşkes oylamasının ardından yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Daha adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil' ifadeniz, görüştüğünüz diğer dünya liderlerinde nasıl bir yankı buldu?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Daha adil bir dünya için adil adımlar atmak şart. ABD'nin bu süreçte tarihi bir sorumluluğu olduğuna ve bunu yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. O sorumluluk İsrail'i bu canilikten vazgeçirmek, Gazze'deki bu katliamı durdurmaktır. Fakat ABD bugüne kadar İsrail'i durdurmak şöyle dursun adeta teşvik etti. ABD'den cesaret ve güç alan İsrail ise ne uluslararası hukuk tanıdı ne insan hakları. Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım. Tüm dünyanın beklediği o tavrı takınmaları çağrısında bulundum."

'AB KONUMUMUZU İYİ DEĞERLENDİRMELİ'

AB'nin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerini başlattığı, Gürcistan'a da aday statüsü verdiği anımsatılması üzerine Erdoğan, "Onlara adaylık statüsü vermesi demek, bunların gelip de AB'ye üye olması anlamına gelmez. Onlarla bir süreç başlatılacak, onlar da oyalanacak. Bu ülkelerin hiçbirisi, bir Türkiye değil. AB'nin bundan sonra Türkiye'nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'YENİ FIRSAT PENCERELERİ'

Ziyaret vesilesiyle Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Victor Orban ile Türkiye- Macaristan Kültür Yılı'nın açılışını da gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "Bilim ve teknoloji alanında atacağımız müşterek adımlarla ülkelerimizin önünde yeni fırsat pencereleri açacağız" diye konuştu.

ŞEYH MEŞAL'E YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti. Türkiye ile Kuveyt'in ilişkileri, küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi.