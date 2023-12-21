AK Parti’de büyükşehir zirvesi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yerel seçimlerine hassas ve titiz bir çalışma yürütüyor. Zafere ulaşmak için bizzat kendisinin başkanlık ettiği büyükşehirlere özel temayül yoklamaları gerçekleştiriyor. Şehrin vekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yönetiminin katıldığı temayül toplantılarında teşkilatın görüşlerini dinliyor yapılan anketler değerlendiriliyor ve temayül sonuçları analiz ediliyor.

DEMOGRAFİK YAPIYA GÖRE

Başkan Erdoğan işini şansa bırakmadan her aday için detaylı çalışıyor. Bu kapsamda Erdoğan, önceki gün partisinin genel merkezinde Bursa, Balıkesir ve Samsun teşkilatı ile bir araya geldi. Seçimlere çok iyi hazırlanması talimatını veren Başkan Erdoğan'ın, "Yerel seçimler büyük önem arz ediyor bu nedenle daha çok çalışmamız hane hane gezmemiz gerekiyor. Meclis üyelerini şehirlerin demografik yapısına göre belirleyin" ifadelerini kullandığı belirtildi.

TEŞKİLATTAN GÖNDERME

Bursa teşkilatının, "2019 seçimlerinde Bursa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun içindeki yaraydı. Ankara ve İstanbul'u kazanıp Bursa'yı kazanmamak onlara dert olmuştu. 2024 seçimlerinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Bursa'yı da alarak onlara dert olmaya devam edeceğiz" dediği öğrenildi. Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın tüm büyükşehirlerde ortak aday çıkaracağı, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adaylarının destekleneceği geri kalan 28 büyükşehirde AK Parti adayının aday gösterileceği öğrenildi. Bursa'da Yenişehir ve Harmancık'ta, Balıkesir'de Susurluk ve Gömeç'te, Samsun'da Alaçam ve Asarcık'ta MHP'nin adayı ile seçimlere girilecek.