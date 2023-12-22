Cumhur taş gibi muhalefet patinajda

31 Mart 2024 yerel seçimlerine 99 gün kalırken, siyasi manzara şöyle: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Büyük Devlet adamlığı tecrübesiyle yürüyen Cumhur İttifakı taş gibi, saat gibi. Yeni yıla vites yükselterek girecek. Muhalefet ise kişisel kaprisler, çekişmeler ve pazarlıklarda. CHP'de eş başkan Ekrem İmamoğlu diğer eş başkan Özgür Özel'i ezerken, arka kapılarda CHP-DEM'i (HDP) kafaya alma telaşında. Meral Akşener istifalarla uğraşırken AK Parti'yi bölmek için yola çıkarılmış Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın esamesi okunmuyor. AK Parti'ye zarar vermek isterlerken vatandaşlarımız nezdizde yok hükmündeler.

VİTES YÜKSELTEN CUMHUR

Cumhur ittifakı yerel seçim ortak komisyonu son raporunu tamamladı. 30 büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere 51 il üzerınde yapılan titiz çalışmalar sonucu ortak akılla şekillenen son rapor bu hafta içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'ye sunulacak. Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin gelecek hafta buluşarak başta Ankara ve İstanbul adayları olmak üzere 30 büyükşehir adaylarını kesinleştirecek. Ortak komisyon raporuna göre 30 büyükşehirden 27'sinde AK Parti, 3'ünde MHP ortak aday çıkaracak. Manisa'nın yanı sıra Mersin Muğla'da MHP'nin adayı ile seçime gidilecek. CHP'nin elindeki Kırşehir, Burdur, Bilecik, Artvin, Ardahan, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Bolu ve Sinop ile DEM (HDP) Parti'nin kazanabileceği şehirlerde de ortak aday çıkarılacak. Cumhur İttifakı'nda Ankara adayları netleşiyor. Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen isimlerde ağırlığın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan yana olduğu belirtiliyor. MHP de Altınok'u işaret etmişti. Erdoğan geçen hafta çok geniş ve tabana dayanan Ankara için son temayülü bizzat yaptı. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan önde çıktı. Ankara ilçelerinde MHP zaten elinde olan Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı'nın yanı sıra Elmadağ ve Kalecik'te de ortak adayı ile seçime girecek. Diğer ilçelerde AK Parti adayı ile ortaklaşa seçim yürütülecek. AK Parti'nin ortak adayı olarak Keçiören Belediye Başkanlığı'na Fatih Ünal'ın, Tarım Orman Bakan Yardımcılığı'ndan ayrılan Veysel Tiryaki'nin yeniden Altındağ, Gazi Şahin'in de yeniden Mamak Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği belirtiliyor. İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta MHP adayı ile diğer ilçelerde AK Parti adayıyla ortak seçime girilecek.

DEMİRTAŞ'TAN DERİN MESAJ

14-28 Mayıs genel seçimlerinden hemen sonra 31 Mayıs'ta aktif siyaseti bıraktığını açıklayan terör suçlarından yargılamakta olan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş aniden konuştu. Eski ismi HDP, yeni ismi DEM olan parti tam pazarlıklara başlayacağı sırada özellikle CHP eş başkanı Özgür Özel'in kulağına kar suyu kaçıran bir açıklamada bulunarak yerel seçimler için, "DEM Parti'nin beklenti ve taleplerini dikkate almayan kaybeder" dedi. Tutuklu Demirtaş'ın açıklamasının zamanlaması dikkat çekti. Cumartesi günü DEM işbirliği yapmak üzere kapıları açık tutma kararı almıştı. Pazar günü DEM'in yerel seçimlerde işbirliği şartları açıklanmıştı. Pazar akşamı Demirtaş mesaj yayınlayarak pazarlık payını yükseltti ve pazartesi DEM, işbirliği ile ilgili toplantı yaptı.

SONUÇ

BİLİNDİĞİ gibi CHP eş başkanı Özgür Özel, CHP Kurultayı'nda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndererek işe başlamıştı. Akşener'ın kapıları kapatması sonrasında CHP eş başkanları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, PKK'nın siyasi kolu DEM (HDP) ile işbirliği yapmak için arka kapılara yönelmiş, son olarak Özgür Özel'in DEM genel merkezini ziyaret etmesiyle işbirliği için masa kurulmasında ilerleme kaydedildiği gözlenmişti. Terörden yargılanan Demirtaş'ın 5 aylık suskunluğunu bırakıp aniden pazar gecesi mesajı ile "DEM Parti'ye ve bize nasıl yaklaşıldığını görmek istiyoruz"diyerek düşüncesini dile getirmesi, "DEM Parti'nin beklenti ve taleplerini dikkate almayan kaybeder" sözleri DEM ile işbirliği için yanıp tutuşan CHP eş başkanları Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'e derin mesaj olarak yorumlandı. Rahmetlı Demirel'in dediği gibi 'siyasette 24 saat uzun bir zamandır.' Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Büyük Türkiye yürüyüşünden çok rahatsız olan ve oyunları bozulan küresel odaklar, uyumuyor ve tatil yapmıyor. 24 saat içinde küresel ve yerel kaynaklardan akıtılan sulara dikkatli bakmakta yarar var.