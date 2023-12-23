CHP’nin eş başkanları anlaşamadı, İzmir adayı yeni yıla kaldı

CHP tam bir arı yuvası.

Kim sopa uzatırsa, parti daha çok karışıyor. Eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, el altından birbirlerine el ense çekerken CHP içindeki cephelerin kılıçlarını daha belirgin biledikleri gözleniyor.

Sadece CHP içindeki gelişmelerin başlıklarını sıralasam insanın kafası döner. Başlayalım.

Eş başkanlar Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel, İzmir adayı üzerinde anlaşamadılar.

CHP İzmir adayı yeni yıla kaldı. CHP eş başkanı Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener savaş kılıçlarını çektiler. Mansur Yavaş da devreye girdi. İzmir adayından sonra Adana adayı üzerinde de tartışmalar sürüyor.

Özlem Çerçioğlu'nun nihayet Aydın'da kalması üzerinde anlaşma oldu. Özgür Özel, CHP Manisa adayını belirledi. Ekrem İmamoğlu'nun kabusu Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya ofislerini yeni yılda açıyor.

Evet. CHP bir arı yuvası.

Dokunan yanar.

9 İLDE ADAYLAR BELLİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu - Parti Meclisi perşembe günü toplandı. Eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel henüz anlaşamadılar, İzmir adayı açıklanmayacak.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda 161 seçim çevresinin görüşüldüğünü, bunlardan 35'i için ön seçim kararı alındığını, 126'sında ise adayların belirlendiğini söyledi.

Buna göre Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı İsmail Sonkaya oldu. Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayının Ferdi Zeyrek, Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayının Cevat Öncü olarak belirlendiği belirtildi. Çanakkale Belediye başkan adayının Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye başkan adayının Selahattin Ekicioğlu, Bartın Belediye başkan adayının Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasya Belediye başkan adayının Turgay Sevindi, Ardahan Belediye başkan adayının Faruk Demir ve Kütahya Belediye Başkan adayının da Eyüp Kahveci olmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Adana adayının Zeydan Karalar olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Antalya ise 25 Aralık toplantısına kaldı.

Muhittin Böcek ile Ümit Uysal arasında karar verilemiyor.

Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Mersin'de Vahap Seçer yeniden aday gösterilecek.

'SAVAŞ' TAMTAMLARI

Meral Akşener'in 'savaş' sözleri CHP'de nasıl karşılandı?

Meral Akşener'in CHP'ye yönelik, "Partimize operasyon yapıldığı ortaya çıktı, savaş ilanı kabul ediyorum" sözleri CHP Genel Merkezi'nde, "çok sert" bulundu. Akşener İYİ Parti'deki istifalarla ilgili sessizliğini bozdu:

"Savaş ilanı kabul ediyorum." Akşener'e ilk yanıt İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar. Bizim kervanımız çok büyük. İstanbul İttifakı" dedi. Akşener'in sözleri CHP Genel Merkezi'nde de geniş yankı buldu. CHP'li yetkililer, "Akşener'in açıklamaları oldukça sert. Beklemiyorduk.

Artık hedefimiz uzlaşıyı tabana yaymak" dedi.

DEVA PARTİSİ SARSILDI

İYİ Parti'de istifalar sürerken ve özellikle Ankara adayının açıklanması sonrası istifaların artacağı iddia edilirken bu sefer de Ali Babacan'ın partisi sarsıldı. DEVA Partisi Genel Sekreteri Sanem Oktar, "Tanık olduklarım beni hayal kırıklığına uğrattı. Hayalimdeki DEVA Partisi bu değildi" diyerek istifa etti. DEVA Partisi kurucularından olduğunu hatırlatan Oktar, "Dört yılın sonunda tanık olduklarım beni hayal kırıklığına uğrattı.

Hayalimdeki DEVA Partisi bu değildi. Bir yolda yürümek için önce yoldaş olmak gerektiğini gördüm. Düzeltmek için gösterdiğim çabaların da yetersiz kaldığını fark ettim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ OFİSLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın yanında İstanbul'da da bir ofis açarak kendisine yakın isimlerle çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili de olmayan eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'paralel CHP'yi genişletiyor. Ekrem İmamoğlu'nun kabusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 şehirde daha ofisi açılıyor. İstanbul ofisinin Karaköy'de, İzmir ofisinin Alsancak'ta ve Antalya ofisinin Muratpaşa ilçesinde açılışa hazır olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun ofislerinin 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası olası yeni genel başkanlık savaşı için alternatif ofisler olduğu, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun nefesini keseceği konuşuluyor. CHP'de 2024'te çok şenlik var çok. Özgür Özel geçici olarakken Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu yenmeye kararlı.