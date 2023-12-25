PKK bile diyemediler!

12 kahraman Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından, bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlanarak PKK'ya lanet yağdırıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğüne dikkat çekerek, "Haftaya Meclis'i genel görüşmeye çağıracağız. Milli Savunma Bakanı gelip bilgi versin. Ondan sonra bildiri yayınlayalım" dedi. DEM ise çalışma saatlerini bahane göstererek bildiriye imza atmayacaklarını açıkladı. DEM, CHP'nin genel görüşme önerisine ise destek verdi. CHP Genel Başkanı Özel de aynı saatlerde X'teki sosyal medya hesabından bildiriye imza atmayacaklarını ilan etti. Ana muhalefet partisinin ortak bildiriyi imzalamaması büyük tepkiye neden oldu.

SADECE 'TERÖR' DEDİ

CHP tepkileri yatıştırmak için kendi bildirisini hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bunu Genel Kurul'da okurken Özel de sosyal medya hesabından paylaştı. Milli yas ilan edilmesi de istenen bildiride en dikkat çeken ise eli kanlı terör örgütü PKK'nın isminin bir kez bile geçmemesi, sadece "terör örgütleri" denmesi oldu.

TEPKİLER YÜKSELDİ

TBMM'nin yayımladığı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM'e AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt tepki göstererek, "Bildiriye imza atmayanların tarih önünde kara bir leke olarak kalacağını dile getiriyorum" diye konuştu.

'BİR İTİRAFNAMEDİR'

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesinin utanç verici bir tutum olduğunu söyledi. Çelik, "CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır. Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir" dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Çelik, "Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır! PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiği ve amaçları açıktır. Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar! Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası 'Ayşe Tatile Çıktı'nın simgesi ve dönemin dışişleri bakanı Turan Güneş'in oğlu Hurşit Güneş de, terörü kınayan bildirinin imza atılmamasına tepki gösterdi.

'TERÖR AMACINA ULAŞAMAYACAK'

4 partinin ortak yayınladığı bildiri metni özetle şöyle: "Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE ÖVGÜLER

Meclis'te 4 partinin yayımladığı "teröre karşı ortak bildiriye" CHP ile omuz omuza vererek imza atmayan DEM Parti, bir skandalla daha gündeme oturdu. PKK güdümündeki partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, gençlik kongresinde yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerin isimlerini tek tek sayarak, "Biz onların sesi soluğu olmaya devam edeceğiz" dedi.