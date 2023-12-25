Vatan size minnettar gözünüz arkada kalmasın

PENÇE-KİLİT bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Şırnak'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem (25), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan (24), Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25), Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz (23), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (24) ve Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak (22) Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenle uğurlandı.

MANİSALI BUDAK'A VEDA

Şehit Enes Budak'ın cenazesi Manisa Akhisar Askeri Havaalanı'na getirildi. Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı ardından Atatürk Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Yunusemre ilçesindeki Saruhan Bey Camii'ne getirilen şehit Enes Budak, buradaki cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla Manisa Şehitliği'ne defnedildi. Budak'ın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşlar tarafından yuhalandı. Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in naaşı, öğle saatlerinden sonra askeri uçakla Gaziantep'e getirildi. Şehit Abdulkadir İyem, havaalanında yapılan resmi karşılama töreni sonrası Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan ve 7 kardeşi bulunan şehit Abdulkadir İyem, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi. Baba Mehmet İyem ise tabuta sarılarak, "Oğlum sana bütün haklarım helaldir" dedi.

KIZINI GETİRMEDİLER

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın cenazesi, hava yoluyla Kayseri'ye oradan da kara yolu ile Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. Arslan için ikindi namazı sonrası Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Esengül, babası Sedat ve eşi Döndü Arslan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 3 yaşındaki kızı Asya Mina Arslan ise törene getirilmedi. Arslan'ın cenazesi, İl Müftüsü Ali Gülden'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

BABADAN TERÖRE LANET

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Elazığ'a getirilerek baba evinden helallik alındı. Daha sonra Aslan'ın naaşı tören için İmamı Azam Camisi'ne getirildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konuldu. Askeri geçidin ardından Garnizon Şehitliği'ne götürülen Aslan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi. Piyade Er Semih Yılmaz'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehit için Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Meryem, babası Ramazan, kardeşleri Mehmet Faruk ve Feyzan Yılmaz gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

ANNENİN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın cenazesi, askeri uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesi'ne bağlı Boyunlu mezrası mezarlığına götürüldü. Şehit Dündar için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Dündar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖZEL, ŞEHİT CENAZESİNDE YUHALANDI

Manisa'da şehit Enes Budak'ın cenaze törenine katılan Özgür Özel, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan arbedede yuhalanan Özel, alandan ayrılmak zorunda kalırken tepkiler sosyal medyada da yankı buldu.

ÇELENGİNİ PARÇALADILAR

Paylaşılan videolarda şehit yakınları Özgür Özel'e, "Sen 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diye haykırırsan halk ağzının payını verir Özgür" diye seslendi. Gaziantep'te ise Özgür Özel'in şehit Abdülkadir İyem'in cenazesine gönderdiği çelenk şehit yakınları tarafından parçalandı. Vatandaşlar tekbir getirerek çelengin parçalanmasına destek verip "Hepimiz şehitlerimiz uğruna can vermeye hazırız" dedi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi.

KARARLILIKLA DEVAM

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görüntülerde Bakan Güler, Irak ve Suriye'deki terör hedefleri büyük bir başarıyla vurulduğunu belirterek, "Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak; onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz. Bu vesileyle Pençe ve Pençe- Kilit Harekatı bölgelerinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla" dedi.

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaretinin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Burada askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son durum ile ilgili bilgi alan Güler, saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe- Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuşlar Abdülkadir İyem ve Ahmet Arslan ile piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

ŞEHİT YAKININA YAPILAN ÇİRKİN YORUMA GÖZALTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde şehit askerlere ve ailelerine yönelik "oğlum şehit oldu ne mutlu bana" başlığı altında yapılan paylaşım ve yorumları yapan hesaplara ilişkin soruşturma başlattı. Antalya'da da sosyal medya sitesinde şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K. gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da gözaltı kararı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

10 İLDE 58 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kahramanlar-35' operasyonlarında bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu. Operasyona katılan jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

SÖZDE KOBANİ SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in saha ajanları, terör örgütünde 2019 yılından itibaren faaliyete başlayan, 2021 yılından itibaren de sözde Aynularab sorumlusu olan "Bahoz Afrin" kod adlı teröristin sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığında olduğu bilgisini aldı.Öncelikli hedef listesine eklenip, yakın takibe alınan teröristin, planladığı eylemin son aşamasında olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyonla, terör örgütünün sözde Aynularab eyalet sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi.