57 DEM vekilinin maaşları kesilsin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Son günlerdeki tartışmalara bakıldığında, aslında hepsinin devletin hükümranlık haklarını tahrip, milletin de sinir uçlarını tahriş eden provokasyonlar olduğunu görmenin mümkün olduğunu belirten Bahçeli, "Tetiği çeken PKK'lı teröristtir; ancak silahı temin eden, mermiyi veren, hedefi gösteren, eylem zamanını belirleyen, taktik ve stratejik hedefleri tayin eden güçler de terörü ve terörizmi himaye eden alçaklardır" dedi. Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teröristlerin, bölücülerin aklanma, paklanma, barınma, sığınma ve meydan okuma mekanı olmadığının, aksine hizmet eden kim varsa vatan haini olduğunun altını çizdi.

'NAMERTLERİ İSTEMİYORUZ'

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin açık tavrı ve çağrısı şudur: Mehmetlerimize kurşun sıkan, yavrularımızı yetim bırakan, kanımızı döküp canımızı alan teröristlere hangi milletvekili hoşgörüyle ve muhabbetle yaklaşıyorsa suçludur, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz, düşman istemiyoruz, katil istemiyoruz, canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÖZETLEME KULESİ İŞLEVİ'

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "PKK lehine gözetleme kulesi işlevi gören, Türk bayrağını hazmedemeyen, İstiklal Marşımızı söylemeyen, milli ve manevi ortak değerlerimizi kabullenmeyen, millet mevhumunu benimsemeyen, sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, Türkçe'ye rakip dil çıkarmak için her fırsatı ganimet bilen, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne düşman kesilen sözde parti veya partilerin Cumhuriyet'i kuran TBMM'de bulunması, hazine yardımı ve maaş almaları rezalettir, melanettir, cinayettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılayıcı muamelemedir. Böylesi bir haksızlık ve hukuksuzluk dünyanın hangi ülkesinde görülmektedir?"

AYM'NİN STATÜSÜ DEĞİŞMELİ

Bahçeli, "57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılması gerekir. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde, Anayasa Mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerim de, TBMM Genel Kurulu'nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir" ifadelerine yerdi.

'ÜÇ KURUŞLUK AKLIYLA BEŞ KURUŞLUK KONUŞUYOR'

CHP Genel Başkanı'nın Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlardan sonra başarılı, dirayetli ve cesur yürekli Milli Savunma Bakanı'na saldırmasının alçaklık ve korkaklık olduğunun altını çizen Bahçeli, "Terör örgütüne gıkını çıkarmayan Özgür Özel'in asker düşmanlığı, düşmanlara askerlik özentisinden başka bir şey değildir. Üç kuruşluk aklıyla beş kuruşluk konuşmalar yapan Özel'in gittiği yol yol değildir, siyaseti siyaset değildir, CHP'yi hızara verdiği açıktır, yediği herzelerin boğazına duracağı günler ise çok yakındır" diye konuştu.

'SENİN KUMANDAN KİMİ ELİNDE BAY ZÜHTÜ?'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a ve üyelerine seslenen Bahçeli, "Merak ediyorum ki, Anayasa Mahkemesi'nin malum başkanı ve mahut üyeleri yüreklerimizi kavuran şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir? Uzaktan kumandalı yargı da, yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan, senin ipin kimin elindedir? Hakkımızı savunmazsak şerefimizden mahrum olacağımızı size hiç kimse öğretmedi mi?" diye konuştu.

'ÇÖZÜM, TERÖRİSTLERİ TOPLUCA İMHA ETMEK'

DEM partisi bir eşbaşkanın 'Kürt sorunu ve Öcalan'a yönelik tecrit devam ettikçe Tekirdağlı da, Trabzonlu da huzur bulamayacak' sözlerini hatırlatan Bahçeli, "DEM'in onursuz ve şerefsiz bir milletvekili de, onurlu çözümün bebek katiliyle diyaloğun başlatılması ve tecridin kaldırılması olarak açıklamış. Bize göre çözüm bellidir ve bilinmektedir. O da terörü ve teröristleri topluca imha etmek, bölücü destekçilerinin acımasızca kökünü kazımaktır. Adalet bu sayede yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

'BU İRADEYİ YIKACAK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR'

Ateşin düştüğü yeri değil herkesi yaktığının altını çizen Bahçeli: "Tokat'ın Almus ilçesinde kerpiçli bir evde doğan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman evladımız Yasin Karaca hayattayken komutanına soruyor: 'komutanım, yolumuz ne yolu? Komutanı cevap veriyor: 'Şehitlik yolu.' Kahraman evladımız Yasin hüküm cümlesini yapıştırıyor: 'Kızılelmaya kadar devam.' Sosyal medya paylaşımında 'Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için' diyen bu iradeyi yıkacak, bu imanı teslim alacak dünya çapında bir kuvvet yoktur, olamaz, olamayacaktır."

'ZİRZOP SİYASETİ'

DEM ve CHP'nin haricinde TBMM'de Grubu bulunan 4 siyasi parti hazırlanmış ortak açıklama metnine imza koyduğunu, millet ve devlet iradesine ses olduklarını hatırlatan Bahçeli, "Sormak lazımdır ki CHP, bu metnin neresini beğenmedi? Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırvaya gömülmüş, zirzop siyasetiyle bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Gemlenmiş ve DEM'lenmiş CHP yönetimi yüz karasına, utanç kaynağına dönüşmüştür. Görevdeki CHP yönetimi bizim nazarımızda yok hükmündedir" diye konuştu.

'AKLINI BAŞINA ALMAZSA SOKAKTA YÜRÜYEMEZ'

Memleketi Manisa'da protesto edilen CHP Genel Başkanı Özel'in, eğer aklını başına almazsa sokakta bile yürümeyeceğini belirten Bahçeli, "CHP, işgal edilmiş, Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir. Bu acıklı tablo ülkemiz ve demokrasimiz adına çok ciddi bir risktir" ifade etti.