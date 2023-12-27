Yılın son Kabine toplantısı bugün

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Yılın son toplantısı olacak Kabine gündeminde ise asgari ücret, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele, sınır ötesindeki terör operasyonları ile İsrail'in Gazze saldırısı yer alacak.

Bugünkü toplantıda emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor. Öte yandan Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla asgari ücreti kamuoyuna duyurması bekleniyor.