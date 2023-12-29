Terör değirmenine su taşıyorlar

Başkan Recep Tayyip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 53. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasına Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek başladı. Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nın 53'üncüsünü gerçekleştirdiklerini, Cumhuriyet'in 100. yılını temsilen 81 vilayetten 2023 muhtarla bir arada olduklarını söyledi.

'RİSK VE TEHDİTLERE PRİM YOK'

Dünyadaki risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermediklerini vurgulayan Erdoğan, "Güvenlik ikliminin bozulduğu bir dönemde Türkiye yakın tarihinin en önemli terörle mücadele harekatlarını gerçekleştirdi. Erdoğan, "İşte gördünüz 12 şehidimiz oldu, değil mi? Peki ardından ne oldu? Üç gün içinde 59 teröristi gömdük. Niye? 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek, bu yolda yürüdük" ifadelerini kullandı.

BÖLGE ŞARTLARINI BİLMİYORLAR

Bölgedeki şartları bilmeyen, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinden ve buna göre uyguladığı taktiklerden haberi olmayanların, PKK ve uzantılarının ağzıyla güya kendilerini eleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Halbuki yaptıkları iş, terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. Dünyada böyle bir siyaset anlayışının örneğine rastlayamazsınız. Hiçbir ülkede kendi devletinin güvenlik stratejilerini ve mücadelesini değersizleştirmeye ve hatta çökertmeye çalışan muhalefet örneği yoktur. Türkiye hariç, hemen hiçbir ülkede terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı maharet zanneden bir muhalefet asla bulamazsınız" dedi.

'MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında bunlar, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek Irak, Suriye tezkeresine bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla beraber ret oyu vererek, kurultay kürsülerinden hapisteki teröristlere sırayla selam göndererek, Meclis'te dört farklı partinin teröre karşı ortak irade sergilediği bildiriye uyduruk gerekçelerle imza atmaktan kaçarak, hasılı terör örgütüne şaşı baktıklarını her vesileyle göstererek terörle mücadele gibi bir dertlerinin olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla demlenmeyi içlerine sindirenleri milletimize havale ediyoruz." Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda yapımı tamamlanan 100 muhtarlık binasının açılışını kurdele kesimiyle gerçekleştirdi.

'ENFLASYONLA MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Yeni asgari ücretin işverenlere, tüm çalışanlara, ailelerine ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Hiç şüphesiz tüm bunlar önemlidir ama yeterli değildir" dedi. Devletin imkanları arttıkça çok daha fazlasını yapacaklarını milletin zaten bildiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Özellikle 85 milyon vatandaşımızın tamamını olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelede kesinlikle geri adım atmayacağız. Milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini hak ettiği düzeye, yani dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin vatandaşları seviyesine çıkartana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız."

ANKA-3'ÜN İLK UÇUŞUNU PAYLAŞTI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı, dün sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından gökyüzüyle buluşan Anka-3, düşük radar görünürlüğü, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

KAVLAK VE ÖZCAN'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve eski AK Parti milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol eşlik etti. Erdoğan ayrıca, AK Parti eski Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

2024'TE 50 BİN DEPREM KONUTU TESLİM EDİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılda saha ziyaretlerine deprem illeri ile başlayacak. 6 Şubat depreminin ardından şehirlerin yeniden inşası için imkanlar seferber edildi. Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği il temayül toplantılarında da deprem illerine ayrı önem verdi. Yeni yılla birlikte saha ziyaretlerine de deprem illerinden başlaması planlanan Erdoğan'ın yapımı tamamlanan 50 bin deprem konutunu hak sahiplerine teslim etmesi bekleniyor. Yeni yılın ilk haftası çalışmalar yoğunlaşacak, toplu açılış programları düzenlenecek.

İZMİR EKONOMİLİ PROFESÖRÜN TÜBİTAK GURURU

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktuğ Karpat, Türkiye'nin en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak gösterilen '100. Yıl TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Uluslararası düzeydeki başarılı çalışmalarıyla fizik alanında saygın bir yer edinen Prof. Dr. Karpat, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Akademik çalışmalarını genel olarak açık kuantum sistemleri teorisi, kuantum enformasyon teorisi ve kuantum ilintileri gibi temel fizik konularına yoğunlaştıran 39 yaşındaki Prof. Dr. Karpat, "Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.