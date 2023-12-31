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Haberler Politika Barış için daha kaç nesil feda edilecek

Barış için daha kaç nesil feda edilecek

HABER MERKEZİ
Barış için daha kaç nesil feda edilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#FilistinİçinTek- Yürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı... Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında, önceki gün Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.
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