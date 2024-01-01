‘First lady’den barış ve çevre için yoğun çaba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023'te Başkan Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmesinin yanı sıra iklim değişikliğinden sıfır atığa, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasından Filistin'de yaşanan insanlık dramına kadar birçok konuda çalışmalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yanında yer alan Emine Erdoğan, yıl boyunca her fırsatta depremzedelerle bir araya geldi. Emine Erdoğan, 2023'te de geçmiş yıllarda olduğu gibi yurt içi ve yurt dışında sıfır atık konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürdü. BM Genel Kuruluna hitap eden ilk Türk Cumhurbaşkanı eşi olan Emine Erdoğan'a, sıfır atık bağlamında kurulacak Danışma Kurulu'nun başkanlığı teklif edildi.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

Emine Erdoğan'ın himayesi, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günlerden itibaren mesaisinin büyük bir bölümünde Gazze'de akan kanın durması için çaba harcayan Emine Erdoğan, uluslararası toplumu "Gazze için somut adım atmaya" çağırdı. Emine Erdoğan, bu yıl mayıs ayında ikinci turda sonuçlanan seçim öncesi birçok yurt içi mitingde ve yurt dışı ziyaretlerde Başkan Erdoğan'a eşlik etti. İkinci turda sonuçlanan seçimin ardından, "İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüz yılı hepimize kutlu olsun" dedi.