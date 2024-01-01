‘Provokasyon yatırımı yapanların karşısındayız’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü 2023'ü noktalıyor; tertemiz heyecanlarla yeni bir yıla giriyoruz" diyen Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet banisidir. Onun muazzam bir mücadeleyle inşa ve ihya ettiği kalıcı eserleri ve emanetleri daha güçlü bir şekilde yaşatılacak, istismarcılara elbette fırsat tanınmayacaktır" dedi.

'BUNLARIN KİRLİ AMAÇLARI VAR'

Bahçeli şöyle konuştu: "Provokasyon yatırımı yapan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024'te de azimle devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, gerek depremde, gerek terörle mücadelede, gerek Gazze'de, gerekse her türlü afet sonucunda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, başımız sağ olsun diyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, barış ve istikrara susamış tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün 2024 yılında hız ve derinlik kazanmasını gönülden diliyorum."