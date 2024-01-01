Vatan nöbeti bir an olsun aksatılmıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği Milli Gemi (MİLGEM) sınıfı korvetlerin 3'üncü gemisi TCG Burgazada, İzmir Foça Limanı'nda yeni yılda nöbet tuttu. Türkiye'nin Milli Gemi projesi kapsamında, ilk defa günümüz teknolojisine uygun olarak inşa edilen TCG Burgazada (F-513) korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Yeni yılda, Foça Limanı'nda yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Burgazada gemisinde görevli askerler, ailelerinden uzak, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de elleri tetikte bekledi.