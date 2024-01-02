Şehitlere rahmet Filistin’e destek

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin, Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği düzenlendi. Ekinlikte konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Verdiğimiz en son 12 şehitten önceki on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız" dedi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Katılımcılar daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile Ayasofya ve Sultanahmet meydanları ile Yeni Camii ve Süleymaniye Camisi'nin önünde toplandı.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, yürüyüşe katılan vatandaşlarla sohbet etti.

'UYAN EY MÜSLÜMAN'

Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam", "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü. Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar ile Filistin kefiyesi taktığı görüldü. Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okundu, katılımcılar da "burada" diyerek karşılık vererek sık sık tekbir getirdi. Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu. Yürüyüşe 250 bin kişinin katıldığı anonsu yapıldı. 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in zulmüne dikkat çekerken terörle mücadelenin süreceğini ifade etti. Erdoğan, "Verdiğimiz en son 12 şehitten önceki on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız" diye konuştu.

'BOYKOTA DEVAM EDECEĞİZ'

Bilal Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yılın ilk gününün sabahında İstanbul'da Galata Köprüsü'nde, yüzbinler, terörle mücadele yıllar boyunca verdiğimiz şehitlerimizi katillerinin kim olduğunu biliyoruz. Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz. Suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya çalışanların, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların ABD ve İsrail'in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler mülteci düşmanlarını körükleyenlerin de kimle olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması, Kudüs'ün, Mescidi Aksa'nın özgürlüğünün ilk adımıdır bunu da biliyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz, bu iş ateşkesle bitmeyecek, Filistin davası sürdüğü sürece hayatımızda boykota yer açacağız, elimizden geleni yapacağız" dedi.

KİMLER KATILDI?

Yürüyüşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.