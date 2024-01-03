CHP’nin iki yüzü

TÜRKİYE yerel seçimlere hazırlanırken CHP'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt'ta 1 hafta arayla aynı kültür merkezinde yapılan Sarıkamış şehitleri anma programında görülen Atatürk posterleri aynı salonda 1 hafta sonra DEM Parti ilçe kongresinde kaldırtıldı.

HER fırsatta milli duyguları ve Atatürk'ü malzeme yaparak siyasi rant devşirme dönemine başlayan CHP'de son mürai Esenyurt'ta ortaya çıktı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 23 Aralık 2023 tarihinde X hesabından Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda duvarda asılı Atatürk fotoğrafı yer alıyordu.

31 Aralık 2023 tarihinde ise aynı kültür merkezinde DEM Parti Esenyurt İlçe Kongresi düzenlendi. Kongre öncesi salonda asılı Atatürk bayrakları DEM Partililer tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı. Bozkurt'un, skandal olaya müdahale etmediği gibi, Atatürk fotoğraflarının kaldırılmasına tepki dahi göstermediği ortaya çıktı. CHP'nin bu iki yüzlü hareketi tepki çekti.