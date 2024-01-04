Başkan Gürün’den gelen hediye paketini iade etti

Muğla'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün muhtarlara gönderdiği yeni yıl hediyesi tepkilere neden oldu. Marmaris Siteler Mahallesi'nin 13 yıllık muhtarı Gülizar Pekpak, adına gelen hediye paketinden küçük bir paket kuruyemiş, küçük bir kutu meyve suyu, beş tane kuru kayısı ve bir barsak su çıkmasına isyan etti.

3 MAYMUNU OYNADI

"Biz dilenci değiliz. Bu paketten çıkanların anlamı 'leblebiyi yiyin üzerine su için' demektir" diyen muhtar Gülizar Pekpak, başkanının kendileriyle adeta alay ettiğini ifade etti. Pekpak, "Biz değil onlar bize muhtaç. Utanıyorum. Utanç kaynağı bir durum. Osman Gürün'e bunu yakıştıramadım. Bir belediye başkanı olarak Osman Gürün bütün ilçelerdeki muhtarlarımıza böyle bir paket yolluyor. Biz enayi değil, insanız. Dilenci hiç değiliz. Bu hediyelerin anlamı nedir? Yazıklar olsun diyor, başka bir şey demiyorum. Sayın Gürün'ün giderayak bu yaptığı hiç yakışmadı. Yıllardır Marmaris'e hizmeti yok, onu anladık. Şu paket afedersiniz kapıdan giren çocuğa bile verilmez. Muhtarları bu kadar değersiz görmesine verilecek yanıt kendisinin her zaman bizlere karşı 3 maymunu oynamış olmasıdır" dedi. Muhtar Pekpak, hediye paketini Osman Gürün'e kargoyla geri gönderdi.