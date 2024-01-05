Gözler 7 Ocak’a çevrildi

AK Parti'nin merakla beklenen 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarının bir kısmı 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde açıklanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacaklarını belirtti. Başkan Erdoğan dün yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı. Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, partisinin İstanbul adayını Pazar günü açıklayacaklarını söyledi.

"A'DAN Z'YE SÜRPRİZ"

Ankara adayını da Ankara'ya bıraktıklarını ifade eden Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" dedi. Başkan Erdoğan, seçim beyannamesini de yeni konferans salonunda açıklayacaklarını belirtti. AK Parti'nin, Ankara, İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını netleştirdiği ortaya çıktı. Aralarında büyükşehirlerin de olduğu 30 ilde ise yeniden anket çalışması yapılacak.

KAMPANYA HAZIRLANDI

İzmir anket çalışması yapılacak büyükşehirler arasında yer alıyor. AK Parti, Türkiye'nin merakla beklediği belediye başkan adaylarının 40'a yakınını Pazar günü Haliç Kongre Merkezinde açıklayacak. Aralarında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ gibi 14 büyükşehirin belediye başkan adayı da kamuoyu ile paylaşılacak. Netleşen yerler arasında Ankara ve Antalya da bulunuyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı yerel seçimlerde özellikle muhalefetin yönetiminde olan şehirlerin yeniden kazanılması için yoğun çalışma yürütüyor. İstanbul özelinde şarkısından, kampanyasına kadar ayrı bir lansman hazırlığı da yapıldığı öne sürüldü. AK Parti, Başkan Erdoğan'ın 'Yeniden İstanbul' parolası ile paylaştığı İstanbul'un sloganı etrafında özel çalışma yapılıyor. İstanbul ilçeleri için de ayrı bir lansman düzenlenmesi söz konusu.

GERÇEK BELEDİYECİLİK

Başkent Ankara ve 7 Ocak'ta açıklanmayan diğer illerin adayları ise 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonunda kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece AK Parti 15 Ocak tarihinde hem tüm belediye başkan adaylarını hem de 'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik' başlığında hazırlanan seçim beyannamesini tanıtmış olacak.

DEPREM İLLERİ UNUTULMADI

Deprem şehirlerinin yeniden inşası nedeniyle belediye başkan adaylarının büyük çoğunluğunun da değiştirileceği ortaya çıktı. Devlet, depremzedelere verdiği sözleri yerine getirmek için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Deprem illerine ayrı önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ya il ziyaretlerine deprem illerinden başlaması ya da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde o haftayı deprem illerinde açılış törenleri yaparak geçirmesi planlanıyor. Planlama önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ÖZEL ANKET YAPILIYOR

Başkan Erdoğan partisinin genel merkezinde 18'inci seçim zaferi için sıkı hazırlık yapıyor. Bu kapsamda bir yanda aday belirleme çalışmaları sürerken diğer taraftan kampanya süreci de devam ediyor. Aday belirleme çalışmalarına bizzat başkanlık Erdoğan, kurmayları tarafından adaylar hakkında hazırlanan kısa notlara bakıyor. Erdoğan, her aday adayının siyasi geçmişlerini kontrol ediyor, herhangi bir soruşturmada adının geçip geçmediği, kamuoyundaki algısı, teşkilatın aday adayı hakkındaki fikirleri gibi konuları tek tek değerlendiriliyor. Deyim yerindeyse her aday adayı için kuyumcu titizliği ile çalışılıyor. Gelinen noktada iki isim arasında kalınan bazı illere yönelik özel anket çalışmaları yaptırılıyor. İzmir, Gümüşhane, Ağrı, Hakkari gibi 30 ile anket çalışması yaptırıldığı ortaya çıktı.