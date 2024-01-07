Kurtulmuş: Gazetecilere yeşil pasaport verilmeli

TBMM'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Bisiklet Etkinliği düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Bisiklet yarışının ardından gazetecilerle sohbet eden Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine yönelik talebin hatırlatılması üzerine, "Belli bir süre bu mesleğe emek vermiş değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık, doğal bir davranış olur. 15 sene ya da 10 sene gibi bir süre bu mesleğe emek vermiş arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım" açıklamasını yaptı.