  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika BBP Genel Başkanı Destici: Kurum’a destek vereceğiz

BBP Genel Başkanı Destici: Kurum’a destek vereceğiz

HABER MERKEZİ
BBP Genel Başkanı Destici: Kurum’a destek vereceğiz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu. Destici, TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine değinen Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. AK Parti ve MHP arasındaki görüşmeler uzlaşıyla tamamlandı. Bizimle ve diğer partilerimizle olan görüşmeler de devam etmekte. Mutlaka ayrı gireceğimiz, birlikte seçime gireceğimiz yerler olacak. Genel fotoğrafta iş birliği içinde seçime girilecek. Cumhur İttifakı tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerden de başarıyla çıkacak. Başta Murat Kurum olmak üzere diğer adayları arayarak hayırlı olsun dileklerimi ilettim" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA