Tek bir riskli yapı bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıkladığı Murat Kurum, seçim çalışmalarına başladı. Kurum, önce Eyüpsultan'da sabah namazını kıldı, ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ederek dua etti. Kurum çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TRAFİK ÇİLESİ SONA ERECEK'

Ulaşım ve kentsel dönüşüm konusunda mesajlar veren Murat Kurum, "Tüm ilçelerde arkadaşlarımız seferberlik anlayışı ile çalışacak. İstanbul'da tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. İstanbul'un tarihi yarım adasını tekrar ihya edeceğiz. İstanbul'daki trafik çilesini bitirecek adımlar atılacak. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

'BU KENTİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'

Kurum, "Bu kenti 16 milyon İstanbullu kardeşimizle yöneteceğiz. Bu aziz şehri yeniden ihya etmek için gayret göstereceğiz. Bu bölgemizde önemli bir yenileme projemizi vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. 39 ilçede deprem çalışmaları da yapacağız. Daha önce 81 ilde nerede bir afet olsa ekiplerimizle birlikte oradaydık. İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacağız. Yine yolları dayanıklı hale getirmeyi planlıyoruz. Geçmişi gelecekle buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

GENÇLERLE BULUŞTU

Fatih'te bir kıraathanede gençlerin sorularını yanıtlayan Kurum, sokak hayvanları sorununa çözüm bulacaklarını söyledi. Kurum, "Her ilçemizde İstanbul genelinde de bir büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı o hayvan barınaklarında bakacağız. Orada kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarında onların rehabilitasyonlarını yapacağız. İstanbul'da hayvan barınağına ait bir yatırım yapılmamış. Bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundayız" diye konuştu.