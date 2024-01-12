CHP’de krizler yumağı

Eş başkanların CHP'si kavga etmekten, birbirini yemekten yorulmadı, bıkmadı. CHP'yi takip eden gazetecilerin başı döndü. CHP'de belediye başkanı belirleme süreci tam bir meydan savaşları ile sürüyor.

CHP'nin içine düşen de yanıyor, yakınından geçen de... Parti tam bir krizler yumağı. Adaylar, Ekremciler ile Özgürcülerin kıran kırana çekişmeleriyle seçiliyor.

İzmir krizi sürerken çarşamba günkü toplantıda Ankara, Mersin, Antalya ve Eskişehir krizi çıktı.

Kavgalar yüzünden Mersin ve Antalya Belediye Başkanı adayı belirleme savaşı gelecek haftaya kaldı. CHP'deki krizler yumağı başlı başına kitap olur. Belgesel çekilse seyirci rekoru kırar.

ANKARA KRİZİ

Mansur Yavaş, adaylığını geri çekme noktasına geldi. Yavaş milliyetçi muhafazar ağırlıklı Etimesgut ilçesine CHP içindeki sosyalist solcu kanadın Behzat Ç. karakterini canlandıran oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu getirmesi üzerine isyan etti, adaylıktan çekilme tehdidinde bulundu.

Etimesgut krizi yüzünden parti meclisi iki saat gecikti. Yavaş'ı ikna etmek için çok uğraştılar.

Yavaş'ın Çankaya'da desteklediği Alper Taşdelen'i yenmeye çalışan Ekremciler yüzünden Çankaya adayının belirlenmesi de Şubat ayına kaldı.

MERSİN KRİZİ

Çarşamba gecesine Mersin Mezitli krizi damga vurdu. Toplantı sırasında Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a yönelik sert bir çıkışta bulunarak salondan ayrıldı. Olay, Mersin'in Mezitli ilçesine atanacak belediye başkan adayları üzerindeki anlaşmazlık sebebiyle meydana geldi. Parti Meclisi toplantısının devam ettiği sırada salondan yükselen bağrışmalar dikkat çekti. Bağıran kişinin Hasan Ufuk Çakır olduğu ve sert sözlerle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a hitap ettiği gözlendi. "Yeter ulan!" şeklindeki çıkışıyla salondan ayrılan Çakır'ın, Mezitli ilçesine atanacak belediye başkan adayları konusunda desteklediği ismin Seyit Özananar olduğu, Başarır'ın ise Ahmet Serkan Tuncer'i desteklediği belirlendi.

Yaşanan gerilim, CHP'nin belediye başkan adaylarını belirleme sürecindeki iç tartışmaların bir yansıması olarak değerlendirilirken, Mersin'in Mezitli ilçesi için belirlenecek aday konusundaki anlaşmazlığın tansiyonu yükselttiği ifade edildi. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun önemli adamları Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Mezitli ilçesine yönelik tezgah kurduğunu düşünen Mersin Milletvekili Çakır'ın koridorlara yansıyan sesleri ortalığı ayağa kaldırdı.

Mezitli kavgası nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in açıklanması haftaya kaldı.

ANTALYA KRİZİ

Parti meclisindeki Ekremciler ve Özgürcülerin Antalya adayını belirlemek için giriştiği meydan savaşı gecenin ikinci büyük krizine sebep oldu. Muhittin Böcek'in oylamasına geçilirken sert tartışmalar çıktı. PKK'nın sesi eski HDP yeni DEM Parti'ye salon vermeyen Muhittin Böcek'e tavır alan üyeler tansiyonu yükseltti. Ekremciler Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal için bastırdı, kavga büyüdü. DEM'e çanak tutanlar ağır basınca Antalya Belediye Başkan adayını belirleme süreci haftaya kaldı. Parti meclisinde, DEM orijinli kavga yüzünden erteleme kararı alınırken bir gün sonra DEM eş başkanlarının Özel'i ziyareti ve CHP-DEM işbirliğininin geceye damga vurması manidar oldu.

ESKİŞEHİR KRİZİ

Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'i bitirip, yerine Kazım Kurt'u getirme mücadelesi ilginç bir gelişmeye neden oldu. Özgür Özel geçen pazar günü Eskişehir'e giderek kriz için çare aramıştı.

Aday olan Yılmaz Büyükerşen'i ikna etmeye çalıştı. Büyükerşem 'Tamam ben olmayayım' dedi ve "Ama Ayşe Ünlü'yü aday yapın" diye ısrarcı oldu.

Parti Meclisi'nde Kazım Kurt'u isteyen üyeler bastırınca kavga çıktı. Ankara'daki gelişmeyi takip eden Büyükerşen, "Ayşe Ünlüce seçilmezse bağımsız aday olurum, Eskişehir'i kaybedersiniz" mesajı gönderdi. Kazım Kurt'u isteyen Ekremciler ve verdiği sözü tutamayan Özgürcüler köşeye sıkıştı. Sonunda Büyükerşen dediğini yaptırdı. CHP'nin Eskişehir adayı eski Büyükşehir Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce oldu. PM'den çıkan kararın en doğru karar olduğunu belirten 25 yıllık başkan Yılmaz Büyükerşen "3 belediye başkanımızın da desteklediği isimdi, Eskişehir için en iyisi oldu" yorumu yaptı.

KEMAL KILIÇDAROGLU'NUN ADAMLARINI YİYEMEDİLER

KEMAL Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zeydan Karalar'ı (Adana), Özlem Çerçioğlu'nu (Aydın), Lütfü Savaş'ı (Hatay) yemek için birçok hesap kuran eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Özgürcüler evirdiler çevirdiler ama başarılı olamadılar. Sonunda Karalar, Çerçioğlu ve Savaş aday yapıldı. Vahap Seçer ve Muhittin Böcek de MYK'dan geçti ama sıkıntı parti meclisinde gelişti. Bu durum, 'değişim' diye ortalarda gezen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in; Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylarına dokunamadıkları şeklinde yorumlandı.

Eş başkanların, getirmek istedikleri yeni isimlerin seçimi kaybetmelerinden korktukları, Kemal'in başkanlarını getirerek muhtemel hezimetten kurtulma çabası olarak değerlendirildi. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yeniden Savaş'ın aday gösterilmesi büyük tepki gördü. CHP Genel Merkezi, Savaş'ı geri çekmeleri konusunda telefon yağmuruna tutuldu. Özgür Özel'in sözcüsü Deniz Yücel'e, "Lütfü Savaş'ın geri çekilmesi söz konusu değil" şeklinde açıklama yaptırarak telefon yağmurundan kurtulmaya çalıştığı görüldü.

SONUÇ

CHP'de aday belirlemedeki meydan savaşlarının 15 Şubat'a kadar devam edeceği değerlendiriliyor. Antalya, Mersin haftaya kaldı. İzmir, Ankara Çankaya ve İstanbul'un ballı koltukları da Şubat ayına bırakıldı. Ekremciler ve Özgürcüler İstanbul'un bazı ilçelerini paylaşamıyor. Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy ilçelerinin olduğu düşünüldüğü için ballı koltuklara asılanlar, birbirini çelmeliyor. Bazı ballı ilçelere Ekrem İmamoğlu'nun bürokratlarının yerleştirilmesinin de parti meclisi oylamalarına yansıdığı görülüyor. Son duruma göre Ekrem İmamoğlu, CHP'de alanı genişletti. Özgür Özel genel başkan olmasına rağmen zayıf kaldı. Yerel seçim sonrası olağanüstü kurultayda Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na rampalaması ağırlık kazanıyor. 2024 Mayıs'ında CHP'de büyük şenlik var.