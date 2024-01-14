  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Bakan Ali Yerlikaya: Provokasyona geçit yok!

Bakan Ali Yerlikaya: Provokasyona geçit yok!

HABER MERKEZİ
Bakan Ali Yerlikaya: Provokasyona geçit yok!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan Mehmetçikleri hedef alarak terör örgütünü öven sosyal medya hesaplarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişinin yakalandığını 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü öven ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarla 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4'ü yakalandı" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA