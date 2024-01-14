Bakan Ali Yerlikaya: Provokasyona geçit yok!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan Mehmetçikleri hedef alarak terör örgütünü öven sosyal medya hesaplarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişinin yakalandığını 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü öven ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarla 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4'ü yakalandı" dedi.