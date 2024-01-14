‘Bütün terör kampları ateş altına alınmalı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadele ve şehitler için açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "PKK/ KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nın operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik teröristlerce saldırı/ sızma girişimi vuku bulmuş, bu suretle çıkan çatışmada 9 kahraman kardeşimiz şehit düşmüş, 4 kahraman kardeşimiz yaralanmıştır. Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır" dedi. Bahçeli şöyle devam etti: "Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar niyaz ediyorum."