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Haberler Politika Emine Erdoğan'dan şehitlerimize başsağlığı mesajı

Emine Erdoğan'dan şehitlerimize başsağlığı mesajı

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan’dan şehitlerimize başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen ve yaralanan askerler için paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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