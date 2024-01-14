Hain saldırıda CIA ve MOSSAD parmakları

Vatanımız ve milletimiz için canını veren Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

Ruhları şad olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemizi sürdüren kahraman asker ve polislerimizi Allah korusun.

Sözün bittiği yerdeyız. Derin ABDCIA/ İsrail Mossad/ PKK(PYD.SD) üçgenine lanet olsun.

Türkiyemizi yasa boğan hain terör saldırıların arkasında aparatları PKK-PYD'yı tetikçi olarak kullanan Derin Amerika-İsrail'in olduğu bir gerçek. ABD uşakları, CIA ve Mossad maşaları PKK eşkıyası kirli planlar doğrultusunda zamanlaması manidar günlerde kahraman Askerlerımıze kalleşçe saldırdı.

Bugün daha çok Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren PKK terör örgütünün ABD'nin paralı uşağı olduğunu, ABD'nin emperyalist amaçları için kullandığı bir maşa olduğunu herkes görüyor. Aralık ayının sonlarında, 12 askerimizi şehit verdiğimiz kalleş PKK saldırılarında ABD ve MOSSAD

elinin olduğu da belirlenmişti.

Teröristlerin ABD ve İsrail tarafından üslerimizin konumları uydudan hainlere iletildiği konuşuluyor.

Evet. Kalleş saldırıların planlarının CIA-Mossad masalarında yapıldığı, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerimize sızma tatbikatlarının ABD'nin Suriye Deyrizor - Kamışlı'daki PKK üslerinde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Amerikan helikopterleriyle Kuzey Irak'a taşınan PKK maşaları, Zap, Hakurk, Gara, Metina bölgelerindeki Kahraman askerlerimıze kalleşçe saldırıyor. Güvenlik uzmanları, Derin ABD-CIA aparatı PKK-YPG'nin son Metina kalleş saldırısının da Aralık ayı saldırılarının devamı olarak devreye sokulduğunu değerlendiriyor.

PENÇE-KİLİT'İN ANLAM VE ÖNEMİ

Geçen hafta, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekâtının anlam ve önemini anlattı. "Pençe-Kilit Operasyonu'nun ilk adımları 2017'de atıldı. Taburlar Irak'ın kuzeyine girerek üs bölgeleri oluşturdu. Esas operasyonlar 2019'da başladı. Terör örgütünün bölgede yerleşik hale gelmesinin önü üs bölgeleriyle engelleniyor.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde olmamız şart. Irak sınırı sarp kayalıkların olduğu dağlardır. Mehmetçik

oraları tutuyor. Nisan 2022'de, Pençe-Kilit Harekatı'na başladığımızda ve terör örgütünün inlerine tek tek girdiğimizde örgüt tarafından dağların içerisine kazılarak oluşturulan birbirine bağlı çok katlı mağara/sığınak yapısının, mühimmat ve yiyecek stoklarının bilinenden çok daha fazla olduğunu gördük. Mağaraların içerisine telli haberleşme sistemleri bile kurmuşlar. Mağaralarda 6-9 aylık yiyecek ve mühimmat stoklamışlar.

Her yeri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklamışlar.

Mehmetçiğin büyük fedakarlık ve kahramanlığı ile başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekatın icra edildiği Zap bölgesinde, terör örgütünün tahkimat ve faaliyetlerinin yoğun olduğu biliniyordu.

KANLARI YERDE BIRAKILMAYACAK

Mehmetçik, bu bölgenin büyük bir bölümünü temizledi. Şu anda da arama- tarama faaliyetleri devam ediyor.

Tüm mağara ve sığınıklara tek tek giriliyor. Kendilerini bekleyen sondan kaçamayacağını bilen teröristler, taciz ve saldırı girişiminde bulunuyorlar.

Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını bugüne kadar yerde bırakmadı; bundan sonra da bırakmayacak.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha

Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Özel Kuvvetlerin efsane komutanlarından Albay Mithat Işık, Pençe - Kilit bölgesindeki PKK-YPG saldırıların tatbikatının Kuzey Suriye'de gerçekleştirdiğini belirtti. Işık, "Deyrizor ve Kamışlı'daki tatbikatların ardından, teröristleri gece görüş dürbünleri ve karda batmayan botlar dahil modern askeri donanım ve GPS desteği ile sahaya sürdüler" dedi.

ABD UYDULARI PKK'NIN HİZMETİNDE

Derin ABD aparatı PPK-YPG'nin Aralık saldırısından birkaç gün önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Corella'nın PKK kontrolündeki Suriye Kamışlı'ya geldığı belirlendi. PKK-YPG ile koalisyon güçlerinin gizemli tatbikatlarının sürdüğü günlerde işgal hattını ziyaret eden Corella'nın terör elebaşı Ferhat Abdi Şahin'ın sırtını sıvazladığı tespit edilmişti. ABD ve müttefiklerinin 8 yıl boyunca Suriye'ye yığdığı silah ve teçhizata dikkat çeken Efsane Albay Mithat Işık, "Batılı güçler, Türkiye'nin bölgede aldığı inisiyatiften rahatsız.

Ordumuz bu yıl, her kış boşalttığı geçici üs bölgelerinden çekilmeme kararı aldı. Terör cephesi, kar ve tipiyi fırsat olarak gördü. Koalisyondan eğitim, silah, cephane ve teçhizat alan teröristlere kesintisiz uydu desteği sağlanıyor.

Uydudan verilen koordinat ile Zap, Hakurk, Gara, Metina'daki üs bölgelerine sızıyorlar. Aldıkları talimat ve uydu verileri ışığında saldırdırıyorlar" ifadesini kullandı.

SONUÇ

Artık herkes biliyor ki, YPG/ PKK sevdası tam anlamıyla ABD istihbarat servisi CIA'in ve İsrail MOSSAD'ın yıllardır aparatları örgütüyle olan derin ilişkileri sürüyor. Çünkü, Ortadoğu İslam coğrafyasında aparatları PKK (PYD.YPG) kullanarak, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de CIA

jeopolitik, Mossad teopolitik kirli planları uygulama peşinde.

Türkiye'nin Filistin-Gazze politikası, Derin ABD-Israıl kirli planlarına set çeken hamleleri sonrası maşa PKK-YPG-SDG devreye sokulmuş görünüyor.

Derin ABD-CIA/MAŞALARI PKK (PYD.SDG ) üçgenine lanet olsun.