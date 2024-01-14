‘Teröristan’ kurulmasına asla izin verilmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Toplantıda terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekât Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır" denildi.

BATAKLIKLAR KURUTULACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Güvenlik Toplantısı yapılacağını duyurmuştu. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. 1 buçuk saat süren toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Toplantıda terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, dün Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekât Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir. Bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ

Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma girişimleri de hız kazanmıştır. Hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır. Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi varsa kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir.

TAŞERON, BÖLÜCÜ ALÇAKLAR

Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız. Hain terör saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin, yakınlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Saldırıda yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyoruz" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, BAHÇELİ VE AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan ve Bahçeli, görüşmede terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu. Başkan Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pençe- Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.