Vatan size minnettar

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 9 Mehmetçik şehit düştü, Türkiye yasa boğuldu. Şehitlerimizin baba evlerine şehadet haberi verildi. Evlerin her biri Türk bayraklarıyla donatıldı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerden birisi olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi memleketi Niğde'de yaşayan ailesine ulaştı. Askeri yetkililer şehit Batur'un baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi. 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin, bugün Himmetli köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

AĞABEYİ DE ASTSUBAY

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin baba ocağına gelerek ailesine acı haber verdi. Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu. Emine Sayin ve Hacı Ali Sayin çiftinin 6 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayin'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

'EV ALACAĞIM' DEMİŞ

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali- Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi.3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı. Şehit P. Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir düzenlenen törenle toprağa verildi. Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Annesiyle sürekli konuşurum. 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu. Evleri depremde gitti. Çadırda yaşıyorlardı" dedi. Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Çatışmada şehit olan askerlerden biri de Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün oldu. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi ailesine ilçe kaymakamı, askeri yetkililer, diğer kurum yetkilileri tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

ACI HABER ULAŞTI

Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Şehit ateşinin düştüğü yerlerden biri Ordu oldu... İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atan'ın acı haberi, Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Bolluk Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Aileye haberi, askeri yetkililer verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Selma Atan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. 4 kardeş olan kahraman şehit Atan'ın babası Vahip Atan'ın, 2021'de Ünye'de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Çatışmada şehit olan Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin Eskişehir'de 1999 yılında doğdu. Bir çok bölgede başarılı operasyonlara imza atan Evcin son olarak Irak'ın kuzeyinde Tepe bölgesinde görev yapıyordu. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'ın acı haberi Eskişehir'e bağlı Alpu ilçesinin Bozan Beldesinde ikamet eden şehidin ailesine verildi. Şehit Evcin'in cenazesinin Bozan beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İKİ KUZEN 16 YIL ARAYLA ŞEHİT DÜŞTÜ

Hain saldırıda Piyade Uzman Ahmet Köroğlu da şehadete ulaşan askerlerimizden oldu. Köroğlu'nun şehadet haberi İstanbul'da Tuzla, Şifa Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

'VATANIMIZIN BAŞI SAĞOLSUN'

Köroğlu'nun, ailenin en büyük çocuğu olduğu ve 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit olduğunu söyleyen dayısı Özcan Türk şöyle konuştu: "Kardeşimiz 9 yıldır bu görevdeydi. Ailenin en büyük çocuğu. Bu ailenin de 2'nci şehidi. Diğeri, 2008 yılında Beytüşşebap'ta kuzeni Talha Köroğlu şehit olmuştu. Bu da başka bir takdiri ilahi. Köyümüzün, ilçemizin, vatanımızın başı sağ olsun. Kendisini en son 17 Kasım'da buradan giderken gördük. Ailesi telefonla sık sık görüşüyordu. Hainlerin Allah cezasını versin. Kendisi bekardı. Ailenin tek erkek ve büyük çocuğu. Sözün bittiği yerdeyiz." Şehidin cenazesinin, Giresun Görele ilçe merkezinde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çatakkırı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.