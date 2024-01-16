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Haberler Politika DEM Parti’den skandal isim aday!

DEM Parti’den skandal isim aday!

HABER MERKEZİ
DEM Parti’den skandal isim aday!
CHP'NİN aday çıkartmayarak Mersin'in Akdeniz ilçesinde destek vereceği DEM Parti'nin belediye başkan adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden Nuriye Aslan oldu. Sosyal medyadan duruma tepki gösteren Mersinliler, Arslan'a oy vermeyeceklerini söyledi. Yerel seçimler öncesi CHP ve DEM Parti arasında ittifak görüşmeleri sürerken Mersin Akdeniz ilçesinde skandal bir isim gündeme oturdu. CHP'nin ittifak uğruna aday çıkartmayacağı Akdeniz ilçesinde DEM Parti'nin belediye başkan adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden Nuriye Arslan oldu. 2 yıl önce Akdeniz Belediye Meclisinde yaşanan tartışmada, "İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz" diyerek tepkileri üzerine çeken meclis üyesi Nuriye Aslan DEM Parti tarafından aday gösterildi.
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