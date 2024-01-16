Memorandum kelimesi Türkçe'de 'Hatırlanacak şey, not, MUHTIRA' anlamına gelmektedir. Irak'ın kuzeyınde Derin ABD (CIA-Pentagon-Centcom) ve İsrail parmaklarıyla aparatları PKKYGG- SDG eşkiyasının Kahraman askerlerimize kalleşçe saldırtılması Türkiye ve kardeşimiz Türk devletlerinde büyük infialle karşılandı.

TÜRK DEVLETİ KARARLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de kritik bir güvenlik zirvesi yapıldı. Zirvede Pençe- Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu planlı-terör kalleş saldırısına karşı atılacak adımlar değerlendirildi.

Zirvenin sonunda Türk Devleti'nin genlerini konuşturan, tarihi bir MEMORANDUM yayınlandı.

Özellikle, PKK-PYD-SDG'nin arkasındaki kirli ellere, Derin Amerika- Biden'e derin mesajlar verildı.

"Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "TERÖRİSTAN " kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" ifadesi Derin Amerika-Biden'ın anlayacakları dildendi. Dolmabahçe memorandumunun şifreleri oynanan oyunları, kirli planları, alçak projelerin (Genişletilmiş Ortadoğu Projesi arka planındaki 'KUKLACININ EŞKALİ'Nİ veriyor.

DERİN MESAJLAR:

1) Memorandumda, "Zirvede terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/ KCK ve destekçileriyle mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülecek.

Bu ifade, Türkiye'nin Irak-Suriye- Doğu Akdeniz -Kızıldeniz-Kuzey Afrika'da Derin Amerika'nın projelerine karşı BÜTÜNLÜKLÜ BİR STRATEJİ uyguludığına işaret ediyor.

2) Kararlı mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir.

3) Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir.

Bu ifade ile, Derin ABD'nin aparatı PKK'yı Türk Ordusu-Emniyetinin 'YOK ETTİĞİ' dünyaya ilan ediliyor.

4) Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır. Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü SEMİRTME SENARYOLARININ sinsi birer parçasıdır.

Bu ifade, Irak ve Suriye'de PKKYPG- SDG eşkıyasının Derin ABD (CIA-Pentagon-Centcom) ve İsrail (Mossad) tarafından canlandırılmak ve SEMİRTİLMEK istendiğini işaret etmektedir.

Bu ifade ile özellikle semirtmek kelimesi kullanılarak (yan, CANLI HAYVANLAR için besili, etli yağlı bir duruma getirmek, semirmesini sağlamak) PKKYPG- SDG'nin ne oldukları, arkasındaki ellerin ne yaptığına işaret edilmektedir.

TARİHE NOT DÜŞEN İFADE: TERÖRİSTAN

"Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir.

Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa ARKASINDA KİM OLDUĞUNA BAKMADAN kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir." EVET. TÜRK DEVLETİ DERİN

ABD'YE, FRANSA'YA DİYOR Kİ,

PKK-YPG-SDG'nin arkasında kim olduğunu biliyoruz. Arkasında olduğunuz aparatlarınızı, size bakmadan İMHA EDECEĞİZ.

Nitekim, 5-6 Ekim'de Türk uçakları Centcom üsleri yanındakı PKK üslerini paramparça etti. ABD de kalleşçe SİHA'mızı düşürdü.

Türk Devleti kararlı. Aynı yolda yürüme kararında. Gerektiğinde çekinmeyecek.

SON DERİN MESAJ:

Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız.

Türk Devleti, bu ifade ile gelişmelere daha büyük pencereden baktığını belirterek, "Türkiye Yüzyılında BAĞIMSIZ TÜRKİYE, BÜYÜK TÜRKİYE hedeflerimizi kesemeyeceksiniz" diyor.

Peki, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'DEN kim rahatsız?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye'nin Filistin-Gazze'ye sahip çıkması, İslam ülkelerini uyandırarak harekete geçirmesi, ABD-Avrupa'nın Doğu Akdenız'e ve Adalar Denizi (EGE) çökme planlarına set çeken hamlelerimiz sonrası Derin ABD-CIA/ MAŞALARI PKK-YPG-SDG devreye sokulmuş görünüyor.