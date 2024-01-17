TBMM’den teröre karşı güçlü tepki

TBMM Genel Kurulu'nda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi, oy çokluğuyla kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Kurul'da, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bilgilendirmede bulundu.

CHP VE DEM PARTİ YOK

Daha sonra "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi oylandı. Tezkere, Genel Kurul'da oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve DEM Parti yine bildiriye 'kabul' oyu vermedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, tezkerenin kabulü üzerine, "Böyle bir iradeyi ortaya koyduğunuz için TBMM'ye şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.