"Terör yuvalarının tamamı darmadağın olacak"

2024 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından yaptığı konuşmasına şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki hava harekatlarımızla 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik birimlerimize, yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik. Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir. Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır" dedi.

'ASLA GERİ DÖNÜŞ YOK'

"Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme

sahip" diyen Başkan Erdoğan, "Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz. Türkiye, başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir. Emperyalistlerin, Irak ve Suriye'de bir 'teröristan' kurma planları masada oldukça, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz" ifadelerini kullandı.

'KİMSE İTİRAZ EDEMEZ'

Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Suriye'de, Tel Rıfat'tan Aynularab'a, Haseke'den Münbiç'e kadar sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız. Terör eylemlerinin kaynağı durumundaki Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harekatlarımız sürecektir. Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez. Söz konusu terörle mücadele, ülkemizin bekası, huzuru ve güvenliği olduğunda herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Bu işin ortası, gri alanı yoktur" diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE ÇIKTI

Başkan Erdoğan konuşmasında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. SSK ve Bağ-kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını söyleyerek 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettiklerini belirtti.