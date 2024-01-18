Al bayrağımız ufkun ötesinde dalgalanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı tebrik etti. Emine Erdoğan, "Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak; hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk" dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulanan Emine Erdoğan, "Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum. Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak; hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.