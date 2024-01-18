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İstanbul’da Ukrayna ile her konuda anlaşmıştık

HABER MERKEZİ
İstanbul’da Ukrayna ile her konuda anlaşmıştık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra İstanbul'da Kiev yönetimiyle yapılan barış görüşmelerine dair açıklamalar yaptı. "İstanbul'daki toplantıda her konuda anlaşmıştık. Ukrayna heyetinin başkanı da metni imzalamıştı. O belge hala bizde saklı" diyen Rus lider Putin, Ukrayna'nın Batı'nın kışkırtmasına maruz kaldığını dile getirdi. "Ertesi gün anlaşmayı çöpe attılar. Dönemin İngiltere Başbakanı Sayın Johnson geldi ve bize bu anlaşmayı uygulamayacaklarını söyledi" ifadelerini kullanan Putin, "Ne kadar aptallar değil mi? Eğer bunu yapsaydık, her şey bir buçuk yıl önce bitmiş olabilirdi. Bu da onların (Ukrayna) bağımsız hareket etmediklerini gösteriyor" diye konuştu.
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