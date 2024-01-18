Tunç Soyer’den beğeni oyunu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP tarafından yeniden aday gösterilmesiyle ilgili yaşadığı sorunu aşabilmek ve kendisini halk tarafından beğenilip talep edilen bir belediye başkanı olarak gösterebilmek için her yolu deniyor. "Buca Metrosu'nda kazıya başlama töreni" gibi daha önce benzeri görülmemiş başlıklarla törenler düzenleyip reklamını yapmaya çalışan Soyer'in sosyal medyada da beğeni sayısını artırmak için 'beğeni satın alma' işlemi yaptığı anlaşıldı.

Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem yatırımlarını anlatmak için önceki gün yaptığı grafikli paylaşıma beğeniler yağdı.

GRAFİKLİ PAYLAŞIM ÖRNEĞİ

Soyer'in kişisel 'instagram' hesabındaki paylaşımlarına çok sayıda yabancı hesabın 'beğeni' yapması dikkat çekti. Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem yatırımlarını anlatmak için önceki gün yaptığı grafikli paylaşım da bu tabloyu net bir şekilde gösterdi. Bu paylaşımın beğeni listesinde dünyanın çeşitli yerlerinden yabancı isimlerle çok sayıda beğeni yapıldığı görüldü. Beğeni yapan yabancı hesapların çok büyük bölümünün sıfır takipçili olması veya hiç paylaşım yapmamış olması, bu beğenilerin sahte hesaplar üzerinden yapıldığını gösterdi. Bu durumun Soyer'in veya hesabını onun adına kullanan kişilerin paylaşımlardaki beğeni sayısını artırmak için para ile 'beğeni satın aldığını' ortaya koyduğu dile getirildi. Soyer'in paylaşımının bu yabancı isimli hesaplar tarafından beğenilmesi ise, "Soyer'i dünya beğeniyor ama bir İzmirliler beğenmiyor!" şeklinde esprili değerlendirmelere de konu oldu. Bu durumu Yeni Asır'a yorumlayan uzmanlar ise, "Yorumlarda ve beğenilerde takipçi sayısı az olan, paylaşımı olmayan bazı 'fake' tabir edilen, özellikle etkileşim artırmak adına sahte hesapların kullanılabiliyor. Tunç Soyer adına kayıtlı, onaylı hesabından yapılan 'İzmir'de Raylı Sistem Yatırımları' başlıklı paylaşımda da, yine etkileşim artırmak adına var olmayan hesapların paylaşımı beğendiği görülüyor. Instagram'a gelen son özellikle beğeniler gizlenebiliyor, limitlenebiliyor. Dolayısıyla sadece son 100 beğeni görülebildiği, sınırlandığı için ancak o anda tespiti mümkün, daha sonra sadece paylaşım sahibi buna erişebiliyor. O yüzden sonradan bakıldığında bu beğeni sahiplerinin hepsi görülemiyor ancak binlerce kişi paylaşımı beğenmiş gözüküyor. Anlaşılan böylece Soyer'in icraatlarının geniş kitleler tarafından beğenildiği algısı oluşturulmaya çalışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Soyer'in paylaşımlarının binlerce yabancı hesap tarafından beğenilmesi dikkat çekti.

KENDİ HESABINDAN KENDİSİNİ ÖVMÜŞTÜ

Tunç Soyer, 2020 yılında yakın ekibindeki Kerem Ziya Yangöz'ün kendisi hakkında paylaştığı, 'Her sabah belediyeye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz?" yazılı paylaşımını, yanlışlıkla kendi hesabından övmüştü. Soyer'in, kendi hesabından "Sadece insanların değil, İzmir'deki bütün canlıların başkanı' açıklaması ve emojileri ile başkasının hesabıymış gibi şahsi hesabından paylaşması, "Foyası ortaya çıktı" şeklinde yorumlanmıştı.