Yener: Seçmen kayıtları 9 adımda kontrol ediliyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu. Yener, seçim günü verilerin girildiği, 7 gün 24 saat anlayışıyla sürekli izlenen, internete kapalı güvenli ağda hizmet veren Seçim Bilişim Sistemi'nin (SEÇSİS), donanım ve yazılımlarında yerli ve milli ürünlerin kullanıldığını belirterek, SEÇSİS'in, tüm parçalarıyla bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçirildiğini bildirdi.

'ÖLÜ SEÇMEN ALGISI YALAN'

Yener, "Seçmen kütükleri bizim '9 veri' dediğimiz veri ile kontrol edilmektedir. Bir kişinin birden fazla kaydının olup olmadığı, kamuoyunda mükerrerlik, 'ölü seçmenlere oy kullandırıldı', 'vatandaş olmayan kişiler oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. Her dönem için 9 bilgiyle bir kişinin kayıtlarının gerçek olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunlar adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yılı, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu il, nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, adres numarası gibi bilgilerle sistem kendisini test etmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra yaş kontrolü dediğimiz kontrolü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.