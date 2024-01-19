Güvenliği tehdit altında olan İsrail değil Filistinlilerdir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışması asla kabul edilemez. İsrail'in kendi güvenliğini sağlama iddiasıyla yaptıkları yayılmacılık, işgalden başka bir şey değildir. Her savaştan, her krizden sonra İsrail'in topraklarını genişletmesi bunun en somut kanıtıdır. İsrail, Batı Şeria'da 'yerleşim' diye adlandırdığı işgal faaliyetleriyle de Filistin topraklarını çalmaktadır. Açık konuşalım, güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir. Tüm dünyanın bu gerçeği görmesi gerekmekte. Sadece İsrail'in güvenliğinden söz eden Filistinlilerin maruz kaldığı güvenlik tehdidini görmezden gelen bir anlayış, bölgeye barış değil savaş getirmekte" dedi.