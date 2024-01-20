Kılıçdaroğlu’ndan Özel ve İmamoğlu’na Meclis darbesi

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu boş durmuyor.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in nefesini kesecek hazırlıklar yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve eski çekirdek kadrosunun 1 Nisan operasyonunun önemli gelişmelere yol açacağı konuşulurken önceki gün CHP Meclis grubunda müthiş bir olay oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na Meclis'te darbe yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun 94 milletvekilinin desteklenmesini kaale almayan İmamoğlu ve Özel ikilisi müthiş bir gol yedi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP milletvekillerini çoğu İmamoğlu ve Özel'in TBMM İdare Amirliği'ne gösterdiği milletvekili seçmediler.

DARBENİN ARKA PLANI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Uğur Bayraktutan, CHP TBMM İdare Amiri seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu'nun basına kapalı toplantısında yapılan seçimde, partinin yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Seçimde Bayraktutan 67 oy alırken, rakibi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 55 oyda kaldı.

CHP Meclis Grubu, boş bulunan idare amirliği seçimi için toplandı. Parti yönetiminin tüm grubun üzerinde uzlaşılacak bir aday çıkarma arayışı nedeniyle idare amirliği seçimi uzun süredir erteleniyordu.

CHP kulislerinde ilk başlarda genel merkezin adayı olarak İzmir Milletvekili Ednan Aslan'ın idare amirliği için adı ön plana çıkmıştı. Aslan'ın karşısına da Adana Milletvekili Orhan Sümer aday olmaya hazırlanıyordu.

"SÜMER'E BASKI" İDDİASI

Ancak CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, idare amirliği seçiminde parti içinde "ayrışma, yarış görüntüsü" olmaması için Genel Başkan Özgür Özel ve kurmayları, iki tarafın da oy vereceği düşünülen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün aday gösterilmesini kararlaştırdı. Aslan adaylıktan çekildi.

Sümer'in de baskılar üzerinde adaylıktan vazgeçtiği iddiası kulislere yayıldı.

İdare Amirliği seçimine Tüzün'ün "tek aday" olarak girmesi bekleniyordu.

Ancak son anda, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Uğur Bayraktutan, aday olma kararı aldı. Bayraktutan, seçim yarışını kazandı ve yeni idare amiri oldu.

1 NİSAN OPERASYONU

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, etkinlik mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan operasyonuna hazırlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimini kaybedip Ankara'ya dümen kuracağını ve CHP genel başkanı olmaya çalışacağını hesaplayan Kemal Kılıçdaroğlu ve çekirdek kadrosu olağanüstü kurultay hazırlığı yapıyor. Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'da da bir hezimet bekliyor. Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Meclis grubunda 94 milletvekili, 56 il başkanı desteklemiş, kurultayda 550 delegenin desteğini almıştı.

Kılıçdaroğlu arkasındaki desteklerle 1 Nisan'da olağanüstü kurultayda toplanacak.

Genel başkanlığa soyunacağı düşünülen Ekrem İmamoğlu'nu yere sermeyi planlıyorlar.

Kılıçdaroğlu'nun hesaplarını, kitaplarını yakından takip eden Özgür Özel'in genel başkanlığı bırakmak istemeyerek Kılıçdaroğlu'na rampalayacağı ve Kılıçdaroğlu'nun desteğini almaya çalışacağı konuşuluyor.

SONUÇ

CHP'de hizip bitmez, kulis bitmez, dar alanda kısa paslaşmalar, ayak oyunları bitmez. CHP'de 1 Nisan sonrası büyük şenlik var.

İstanbul-Ankaraİzmir seçimlerini kaybedecek olan CHP'de kıyamet kopacak.

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden geliyor.