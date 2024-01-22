Başkan Erdoğan-Türkiye’nin ‘Teröristan’ı imha stratejisi

Derin Amerika'nın aparatı PKK-YYD-SDG'nin kahraman Türk askerlerine kalleşçe saldırtması üzerine Büyük Türkiye, genlerini konuşturuyor.

Tarihe not düşecek, oyunları bozan, ezberleri çiğneyen adımlar atıyor.

Büyük Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe güvenlik zirvesi ve Bakanlar toplantıları sonrasında tarihi çıkışlar yaptı.

Başkan Erdoğan'ın müttefik görünümlü ciğeri beş para etmez ülkelere yönelik derin mesajlarına, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de derinlik kazandırdı.

Evet, Başkan Erdoğan-Türkiye, Irak- Suriye'de Teröristan'ı imha etmek için derinlikli stratejiye geçti.

Dolmabahçe memorandumuyla, arkasında kim olursa olsun Teröristan- PKK uydu devletçiğinin imha edileceği açık ve net bir şekilde açıklandı.

REZİL- KİRLİ PLANLAR

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Teröristan'ı imha stratejisinin şifrelerini verdi: "Emperyalistlerin, Irak ve Suriye'de bir 'teröristan' kurma planları masada oldukça, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz.

Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Terör eylemlerinin kaynağı durumundaki Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harekatlarımız sürecektir. Suriye'de, Tel Rıfat'tan Aynularab'a, Haseke'den Münbiç'e kadar sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız.

Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez." Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aziz milletimize TBMM'den derinlikli ve

özellikli, zihinlerdeki soruları net olarak aydınlatan açıklamalar yaptılar.

Hakan Fidan'ın, Irak'ın Süleymaniye merkezli KTP-Talabani grubunun Suriye PKK-PYD-SDG ile kurduğu kirli ilişkiyi ve Derin Amerika'nın rezil, kirli planlarını deşifre etti.

GÜLER VE FİDAN'IN SÖZLERİ

Bilindiği gibi Irak'ın Süleymaniye merkezli yönetimi, Derin Amerika'nın Irak-Suriye parantezli PKK DEVLETÇİK- TERÖRİSTAN planına yataklık yapıyor. Bafel Talabani, geçen yıl ABD'nin işgal ettiği Suriye'nin Deyr-i Zor bölgesinde CENTCOM komutanını PKK-PYD'nin paçavra çetebaşı

Abdi ile buluşturmuştu.

Hakan Fidan, Bafil Talabani'yi sert biçimde uyardı. Derin harekata Türkiye'nin karar verdiğini ifade etti.

Bakan Fidan'ın, "FETÖ-PKK-PYDDHKP- C işbirliği içindedir" sözleri eşkıyaların arkasında Derin Amerika'nın olduğunu net biçimde gösteriyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in," 100'ün üzerinde üs kuruldu, duvar örüldü. Irak'ta kilit tamamlanıyor" sözleri ise Türkiye'nin PKK-PYD-SDG'yi imha stratejisinin ruhunu gösteriyordu.

"KİMSE İTİRAZ EDEMEZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın geliriz" mottosu belki yarın belki yarından da yakın bir zamanda gerçekleşecek. Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası "Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor,

öyleyse Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez" sözlerinin arka planına dikkatle bakalım.

Tarih: Ekim 2019.

Kahraman ordumuz, 2019'un Ekim ayında Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde Derin Amerika'nın aparatı PKK-PYD-SDG'yi paramparça edecek operasyonlara başladı. Türkiye'nin hedefi, Irak-Suriye'den Akdeniz'e uzatılacak terör koridorunu parçalamaktı. ABD Başkanı Donald Trump çıldırdı. Başkan Yardımcısı Mike Pence, apar topar Ankara'ya koştu.

SÖZLERİNDE DURMADILAR

ABD ile 17 Ekim'de imzalanan mutabakatlarla, PKK-YPG'nin Türkiye sınırından çekilmesi öncelikli amaç oldu. ABD ile varılan mutabakatla, Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Ras'ul Ayn-Tel Abyad arasındaki 120 kilometrelik bölgeden YPG'lilerin en az 32 kilometre güneye çekilmesi ve ardından Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenli bölgenin oluşturulması kararlaştırıldı.

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buluştu. 22 Ekim'de Suriye'nin batısının geri kalanı ele alındı. Buradan 10 maddelik bir mutabakat metni çıktı.

Amerika sözünde durmadı. PKKYPG'nin Ayn-el Arap, Haseke, Kamışlı bölgesinde geri çekilmesini, ayak oyunları ile ABD geciktirdi.

ABD'nin işgal ettiği Suriye'nin üçte biri olan Deyr-i Zor bölgesinde, PKK uydu devletçik (3'üncü İsrail) kurma planlarını sürdürüyor.

Rusya da, Tel Rıfat ve Menbiç'i Türkiye'ye hala vermedi. Yapılan anlaşmada, Tel Rıfat ve Menbiç için bir madde yer alıyor, buralardan YPG'nin tamamen çekileceği belirtiliyordu.

Rakka ve Deyr-i Zor'da YPG varlığı devam ediyor. ABD, Deyr-i Zor'da petrol kuyularının PKK ile işletmesini yapıyor. Burada PKK-YPG ile ABD'nin işbirliği tarım, su, askeri ve lojistik işbirliği sürüyor.

SONUÇ

Türkiye, Irak'ın kuzeyi- Suriye'nin kuzeyi ve Akdeniz'e uzanan ABD-İsrail'in kirli-rezil koridorunu parçaladı. Durmak yok. Başkan Erdoğan-Türkiye, Suriye'de, Tel Rıfat'tan Aynularab'a, Haseke'den Münbiç'e kadar sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacak.

Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Büyük Türkiye kendi güvenliği için gerekli tedbirleri alıyor.

Milli parolamız: "Bir gece ansızın geliriz." Ne demişti Suriye'de Barış Harekatı başlarken: "Kızılelma'ya gidiyoruz." Büyük hedefimiz Kızılelma'ya az kaldı.