Dağ’dan ilk ziyaret eski başkanlara

İzmir büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yerel seçim çalışamaları kapsamında İzmir'in eski büyükşehir belediye başkanları Burhan Özfatura ve Yüksel Çakmur'u ayrı ayrı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da eşlik ettiği ziyaretlerde, karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulunuldu, kentin sorunlarıyla ilgili istişareler edildi. Özfatura ve Çakmur, seçim çalışmaları dolayısıyla Hamza Dağ'a başarı dileklerini iletti. Dağ, bugün 11.30'da da 2004 yılında görevdeyken vefat eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina'nın Narlıdere'deki kabrini ziyaret edecek. Ardından da 12.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bir araya gelecek.