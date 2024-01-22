  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Dağ’dan ilk ziyaret eski başkanlara

Dağ’dan ilk ziyaret eski başkanlara

HABER MERKEZİ
Dağ’dan ilk ziyaret eski başkanlara
İzmir büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yerel seçim çalışamaları kapsamında İzmir'in eski büyükşehir belediye başkanları Burhan Özfatura ve Yüksel Çakmur'u ayrı ayrı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da eşlik ettiği ziyaretlerde, karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulunuldu, kentin sorunlarıyla ilgili istişareler edildi. Özfatura ve Çakmur, seçim çalışmaları dolayısıyla Hamza Dağ'a başarı dileklerini iletti. Dağ, bugün 11.30'da da 2004 yılında görevdeyken vefat eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina'nın Narlıdere'deki kabrini ziyaret edecek. Ardından da 12.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bir araya gelecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA