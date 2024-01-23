CHP ile HDP-DEM poker masasında

CHP-HDPDEM pazarlıkları arka kapıların ardında devam ediyor. PKK'nın siyasi kolu HDPDEM, CHP eş başkanlarını evire çevire dövüyor. Pardon; yeni ataklar yaparak daha çok taviz almaya çalışıyor. HDPDEM önceki gün öyle bir hamle yaptı ki Başak Demirtaş hamlesi ile pazarlık olayını çok yükseltti. Evet, CHP eş başkanları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i köşeye sıkıştıran Başak Demirtaş hamlesinin arka planına bakalım.

Eski ismi HDP, yeni ismi DEM olan partinin eş başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, eski eş başkan Pervin Buldan cezaevinde, son dönemde Selahattin Demirtaş ile sık sık görüştü. Bu görüşmelerde neler konuşulduğuna ilişkin bilgiler sızmıyordu ama CHP ile DEM arka kapılarda pazarlıkları sürdürüyordu.

KUVVETLİ KART ÇIKARDI

CHP eş başkanları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başta İstanbul ve Adana, Mersin, İzmir, Bursa'da HDP'ye hangi tavizleri yani hangi ilçeleri, örtülü başkan vekilliklerini ya da belediye meclis üyeliklerini verdiği sızmamışken Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul aday olabilirim" açıklaması CHP-HDP-DEM kanallarında geniş sarsıntılara, dalgalanmalara yol açtı.

Başak Demirtaş durduk yere, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz" demesi, siyasi kulislerde poker masasında HDP-DEM'in kuvvetli bir kart çıkarması, CHP'yi daha çok pay vermeye zorlamak olarak değerlendirildi.

NEFES KESECEK NİTELİKTE

Ekrem İmamoğlu, HDPDEM'in İstanbul'da aday çıkarmaması için yanıp tutuşurken Başak Demirtaş çıkışı gerçekten CHP eş başkanlarının nefesini kesecek nitelikte.

Bu manevrayı Selahattin Demirtaş'ın zamanlaması olarak yapıp yapmadığını şimdilik bilmiyoruz. Ama sonuç olarak HDP-DEM için pazarlık payını çok yükselten bir kuvvetli kart olduğu meydanda. CHP'nin Başak Demirtaş çıkışı sonrası ne yapacağı sorusu öne çıkmış görünüyor. Meral Akşener'in İstanbul'da aday çıkarma hazırlıkları sürerken Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kaybedeceğine yönelik gizli anketler olduğu konuşuluyordu. Akşener'in olası adayından sonra HDPDEM İstanbul'dan Başak Demirtaş'ı aday gösterirse Ekrem İmamoğlu'nun yoğun bakıma düşmesi manasında değerlendiriliyor.

RÜZGARINA BAKACAKLAR

İlginçtir, daha pazarlıklar başlamadan aniden Başak Demirtaş, "HDP-DEM partisinin İstanbul adayı olacak" lafları çıkmıştı. İki hafta önce Demirtaş'ın yakın çevresine sormuş, 'Doğru değil' yanıtını almıştım. Demek o sırada gizli tartışma aşamasındaymış.

Henüz kıvama gelmemiş HDP-DEM Parti'nin özellikleri, Ekrem İmamoğlu'na karşı kuvvetli kart imiş. Yani restten bir önceki kuvvetli kart hamlesi.

Başak Demirtaş'ın hamlesi sonrası DEM Parti'den kaynaklar "İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmama kararını henüz vermedik. Bu hafta MYK'da görüşülecek" dedi.

Demek ki HDP-DEM Parti, Başak Demirtaş hamlesinin rüzgarına bakacak. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel en kritik haftaya girdiler. Demirtaş hamlesi, aynı zamanda İzmir ve Antalya adaylarının kaderini belirleyecek.

ANTALYA TURNUSOL KAĞIDI

HDP-DEM Parti, İzmir'de Tunç Soyer'in aday olmasını istiyor. "Yoksa İzmir'de aday çıkarırım" diyerek Özgür Özel'i köşeye sıkıştırdı.

"Antalya'da Muhittin Böcek'i istemiyoruz" diyerek naz yapıyor. Bakalım, CHP Parti Meclisi'nin yapılacağı perşembe günü İzmir çok karışık. Şubat ayına kalacak.

Antalya adayını kim yapacak?

Geçen hafta Muhittin Böcek ismi CHP MYK'dan geçmiş, Parti Meclisi'nde oylanması bu haftaya kalmıştı.

Antalya adayı turnusol kağıdı. Muhittin Böcek olmazsa HDP-DEM etkisini görmüş olacağız. Antalya'da Muhittin Böcek'i CHP çok arzu ederse pazarlık yüksek olur. Kepez ilçesinde HDPDEM aday çıkardı. Parola "Kepez" mi göreceğiz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da DEM aday çıkarmasın diye yanıp tutuşuyor. Başak Demirtaş hamlesi nefesini kesti. DEM Parti İstanbul'da 3 ilçe başkanlığını istedi. 3 olmaz da 1 olabilir mi? Yani Esenyurt.

İmamoğlu'nun uykuları kaçmasın da kimin kaçsın?

İstanbul'da parola Esenyurt.

DEM Parti İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa'da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldı. DEM Parti, bu beş büyükşehirde adaylarını destekleyebilir.

SONUÇ

Bu hafta eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in uykularını kaçıracak bir ihtimal var. Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edebilir mi?

Özel, "Her şey şeffaf olacak" diyor. HDPDEM Parti, Başak Demirtaş'ı İstanbul adayı yapmazsa bir şeyler oldu demektir. Hey Washington neredesin?İmamoğlu ve Özel çok sıkıştı.