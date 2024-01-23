Günde 2 metre yol yapsalardı iş biterdi

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğla'nın Yatağan ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ayaydın, ilçede CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 aydır tamamlanamayan yol yapım çalışmaları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Atatürk Caddesi'nde 5 aydır bitirilmeyen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Ayaydın, günde 2 metre yol yapamayan tembelliğe itiraz ettiğini söyleyerek, "Yatağan Belediye Başkanımız Mustafa Toksöz, ilçenin en işlek caddesinde büyükşehir sorumluluğunda başlanan ancak tam 5 aydır bitirilemeyen bir sokağı gösterdi. Utandım açıkçası. Borular bir köşede, iş makineleri bir köşede yatıyor. 300 metrelik bir yoldan söz ediyorum. Kaba bir hesapla günde 2 metre bile çalışılsa çoktan biterdi. Saatte 25 santimetre ilerleselerdi biterdi. Ancak belli ki bu temposuzluklarıyla 31 Mart'a kadar da bitmeyecek. İnşallah tamamlamak, Yatağanlının çilesine son vermek bize nasip olacak" diye konuştu.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

AK Parti ve MHP Yatağan ilçe başkanlıklarından yapılan ortak açıklamada da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapamama çalışmalarının geleneksel hale geldiği, Yatağan için ise eziyete dönüştüğü belirtildi. Açıklamada, içerisinden çamur derelerinin aktığı şehrin ana caddesi olan Atatürk Caddesi'nin polis karakolu önünden başlayan ve Yatağan Belediyesi Hizmet Binası'na kadar kazılan 300 metrelik kısmında aylardır hiçbir ilerleme kaydedilmediğine dikkati çekildi.

BÜYÜKŞEHİR DAVALAR AÇTI

Yaya ve araç trafiğinin felç olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Halkımız ve esnafımız telafisi mümkün olmayan zararlarla karşılaşmaktadır. Acil bir durumda ambulans ve itfaiye ulaşımı imkansız hale gelmiştir. Belediye Başkanımız Mustafa Toksöz'ün girişimleri ile Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan 3 bin metre uzunluğundaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi'nin tüm engellemelerine rağmen 8 ay gibi bir sürede faaliyete sokulmuştur. Garaj kavşağı, üst geçitler, alt geçitler, vb. kısımlarının gerçekleşmesi yine büyükşehrin açtığı davalar dolayısıyla hukuki sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Yatağanımızın son 5 sene içerisinde çağdaş bir kent kimliği oluşturmasında, şehrimizin yüz akı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarımız büyük pay sahibidir" denildi.

'YATAĞAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Yatağan'da yarım yüzyıla yakın süren iş bilmez belediyeciliğin yarattığı tahribatın izini, pandemi, yangınlar, deprem ve diğer doğal afetlere rağmen 5 yıl gibi kısa bir sürede büyük çoğunlukla sildik. Çağı yakalayan ve ilerisini hak eden, Türkiye Yüzyılı Yatağan'ı için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Feraset sahibi halkımızın 31 Mart'ta ilçemizde ve Büyükşehir'de tercihinin işinin ehli Cumhur İttifakımıza olacağına inancımız tam olup, halkımız için halkımızla beraber çalışmaya, ideolojik değil hizmet siyaseti yapmaya yılmadan yorulmadan devam edeceğiz. Büyük Usta'nın dediği gibi Aşkla koşan yorulmaz."

FETHİYE İÇİN 6 ÖNCELİKLİ PROJE

Fethiye ziyaretinde ise projeleri hayata geçirmek için gerekirse ilgili kuruluşların kapısında yatacağını belirten Ayaydın, "Fethiye körfezini 6 milyon metreküp balçıktan kurtaracak çalışma başlatacağız. Halkımız, yerli ve yabancı misafirlerimiz denizle buluşacak. Fethiye-Kalkan arasındaki 51 kilometrelik yol tamamlanacak. Yine aynı şekilde 61 kilometrelik Söğüt Yolu bitirilecek. Karabel Tüneli yapılacak revizyonlarla hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile konuşacağız. Şehir merkezindeki bazı okullara yeni yer göstererek oralarda halkımızın nefes alabileceği alanlar oluşturacağız. Merkezde bazı yolları trafiğe kapatacağız. Otoparklarla trafiği rahatlatacağız" dedi.