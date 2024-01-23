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Haberler Politika Son dakika... İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi!

Son dakika... İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi!

Son dakika... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO üyeliği oylaması yapıldı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AA
Son dakika... İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de kabul edildi!

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

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