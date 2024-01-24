Özel ve Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay yığınağı

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da kaybedeceği gözlenen Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya yönelip CHP Genel Başkanlığı'na çökme hazırlıklarına karşı Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu kartını kullanma stratejisine geçti. Meşhur 6'lı masa toplantılarının yapıldığı Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde Kılıçdaroğlu'na yemek ziyafeti çekti. 2 saat 36 dakika baş başa konuştular. Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası planlarını havaya uçuracak strateji üzerinde çalıştıkları konuşuluyor. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun 'Yalnız kalsam da mücadeleye devam edeceğim' açıklaması yaptı ve CHP milletvekilleri ona 'Yalnız değilsin' şeklinde destek mesajları gönderdi. Bu olayın ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir yemek ziyafeti çekti. Ahlatlıbel, Kılıçdaroğlu'nun eski meskeniydi, yabancılık çekmedi. Peki, Ahlatlıbel buluşmasının arka planında ne var? CHP'nin eş başkanlarından Özgür Özel, CHP Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in 8'inci ölüm yıldönümü için düzenlenen anma töreninden sonra (buluşmanın bu olaya ve Tunceli ziyaretine denk getirilmesi de ayrıca manidar sanki) eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da yemekte bir araya geldi.

KULİSLERDE KONUŞULANLAR

Ahlatlıbel Tesisleri'nde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş başa görüşmesiyle ilgili kulislerde farklı değerlendirmeler dolanıyor. Kulislerde neler konuşuluyor? 1. Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na çökme planına karşı hazırlık... Buna göre Özgür Özel, Kılıçdaroğlu desteğinde 31 Mart seçimleri sonrası toplanması söz konusu olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olacak. Yani Brütüs durumu. 2. Özel, Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim sürecinde "sahaya inmesini" istedi. Böylece "CHP'de kavgasız birlik" görüntüsü verilmesi için ricada bulundu. 3. Kılıçdaroğlu'nun devrilmesi sonrası şahsında kırıldığı söylenen "Alevileri tekrar kazanma" çabası oldu. 4. TBMM CHP İdare Amiri seçiminde de çok etkili olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbesi altında ezilen Özgür Özel, ona bazı belediye başkanlıklarında ve meclis üyeliklerinde halen mevcut Kılıçdaroğlu yanlılarına kontenjan verme arzusunu iletti. 5. Ekrem İmamoğlu'na çok kırgın ve kızgın olan Kılıçdaroğlu'nu yumuşatmaya çalıştı. Bozulan ilişkiyi tekrar onarma çabası içinde bulundu.

KORKUTAN LOJİSTİĞİ

Elbette eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun parti içinde halen belli bir etkileme gücü olduğunu, özellikle TBMM İdare Amiri seçiminde açıkça gördüler. Zaten Kılıçdaroğlu da devrildikten hemen sonra Ankara'da bir karargah kurarak savaşta kurmay olarak çoktan pozisyon almış görünüyor. İstanbul-İzmir-Antalya karargahı da hazır bekliyor. Köşeye çekilmedi. "Ben halen buradayım" dedi. Arkasında 94 CHP milletvekili, 59 il başkanı, kurultay delegesi desteği var. Ankara ofisine her gün yüzlerce ziyaretçisi geliyor. Oğuz Kaan Salıcı gibi eski teşkilat başkanı, etkili muhalifler ofise gelip gidiyor. Kılıçdaroğlu ve çekirdek kadrosunun 1 Nisan operasyonu hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Şimdilik sessiz çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu etkisi sürüyor, bir 'talimat' verse operasyon başlayacak.

BRÜTÜS OLAYI YAŞANACAK

Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu sürtüşmesi içten içe sürüyor. Özel'in "İmamoğlu vesayeti"nden epey rahatsız olduğunu biliyoruz. Açık çatışmanın 31 Mart sonrası olacağı belli. Özgür Özel zayıf kalmış vaziyette. Bir türlü istediği etkiyi, kadrolaşmayı, ekipleşmeyi, otoriteyi sağlayamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye binası, Saraçhane, ikinci CHP Genel Merkezi gibi çalışıyor. İmamoğlu, Karadeniz, Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkin. Belediye Başkan adaylarını belirliyor. Neredeyse her şeye o karar verecek. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gelecek kariyer planlarına karşı çıkabilecek güçte değil. Ne yapıyor; Kılıçdaroğlu'nun kollarına kendisini atarak Genel Başkanlık koltuğunu kaybetmemeye çalışıyor. Bu durum tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu için büyük bir manevra alanı. Yalnız Özel'in büyük bir sıkıntısı var: Brütüs. Bilindiği gibi Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke hakemliğinde Ekrem İmamoğlu ile Rumelihisar Malikanesi'nde gizli bir anlaşma yaptı. İmamoğlu'nun, "Ben İstanbul adayı olacağım. Sen genel başkan olacaksın. 31 Mart sonrası duruma göre erken veya daha sonra CHP Genel Başkanlığı'nı ben alacağım. Sen benim için çekileceksin, yardımcım olacaksın" teklifini kabul etti.

ÖZEL SÖZÜNDE DURMAYACAK

Fakat şimdi durum değişti. Özgür Özel sözünde durmayacak. Olağanüstü kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına tekrar gelmenin hesabını yapıyor. İşte, tam bu noktada hazır bir güç olarak Kılıçdaroğlu ve çevresi duruyor. Yaslanabileceği en mümkün odak orası görünüyor. İmamoğlu'nu ancak Brütüs olursa durdurabilir. Hazırlığını seçimler sonrasına göre yapıyor. Kılıçdaroğlu tekrar genel başkanlığa soyunmasa da bundan sonraki başkanı kendi tayin etmek ve partiyi dışarıdan da olsa dizayn etmek istiyor. Gelişmeler seçimlere endeksli elbette. Özel, İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu'nu "yedeklemeye" çalışırken, Kılıçdaroğlu da Özel'in pozisyonundan faydalanmayı düşünüyor.

SONUÇ

CHP içi iktidar olma denkleminde Kemal Kılıçdaroğlu faktörü pusuda. Kılıçdaroğlu'nu dikkate almayan, küçümseyen bakış veya hesaplar içindeyken Ekrem İmamoğlu'nun ne yapacağını muhakkak göreceğiz. Ahlatlıbel'de gerçekleşen son buluşmanın Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçırdığı bir gerçek. Ahlatlıbel buluşması fay hatlarında sarsıntı yaratacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu tekrar gelirken Özgür Özel'in, Brütüs durumu yeni bir hikaye konusudur.