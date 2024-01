İzmir’in her köşesinde bir iz bırakacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında dün Karşıyaka ilçesinde mesai yaptı. Güne Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyaretle başlayan Dağ, mezara karanfiller bıraktıktan sonra partililerle birlikte dua etti. Ardından Karşıyaka Çarşı'da esnafı gezen Hamza Dağ, ziyaret sırasında uğradığı bir kuaför esnafının kendisinden Karşıyaka Stadı ile ilgili talebini dinledi.

'4 DEFA ARABAMI YAKTIM'

Esnaf, "Müşteri sizden Karşıyaka Stadı'nı istiyor başka bir şey istemiyor. Verilmiş sözleri yerine getirelim. Doğma büyüme Karşıyakalıyım; bütün her şeyiyle ilgileniyorum. Bütün deplasmanlarına giderim. 4 defa deplasman yollarında arabanın motorunu yaktım. Çocuklarımı orada büyüttüm. O statta bayramlara götürdüm. Stat için söz verirsen benden sana 12 tane oyum var" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, ziyaretlerine Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarı ile başladı.

Bunun üzerine Dağ, 2013'ten beri stadın sürecini bizzat takip ettiğini belirterek, "O stada bir nevi bütün bedenini koyan bir kardeşinim. Binali Bey ile beraber. Göztepe'ye başlamadan, Alsancak'a başlamadan buraya başladık. Kimseyi suçlamayacağım. O zamanki Büyükşehir ve ilçe birlikte dava açıp durdurdular. Göztepe'ye ve Alsancak'a daha sonra başladığımız halde ikisini de bitirdik. Stat 2013'ten beri takip ettiğim bir yer. 100 dönümlük arazi tahsis ettik Karşıyaka Spor Kulübü'ne" dedi.

'BİR TEK BEN VARIM'

Dağ, o stadı yapabilecek tek kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "Onu şu İzmir'de yapabilecek bir tek ben varım. Göztepe'yi, Alsancak'ı kim yaptı, Karşıyaka'yı da ben yapacağım. Karşıyaka Stadı'nı bir şekilde yapacağız. Başkanla ve yönetimle konuşacağız, bir şekilde yapacağız. Birlikte yapacağız. O dönemde kendileri dava açıp engellettirdiler. Hepsinin yaptılar, bize her türlü zorluğu çıkarttırdılar. Stadın yapıldığını sen göreceksin" ifadelerini kullandı.

Girdiği bir restoranda kendisine sunulan cağ kebabını basın mensuplarıyla paylaşan deneyimli siyasetçi, "Geçen gün Kemeraltı'nda ben döner yerken sizler bakmıştınız. Bu kez siz yiyeceksiniz ben bakacağım" esprisiyle basın mensuplarına ikramda bulundu.

'GELİN KÖPRÜYÜ YAPALIM'

Ayrıca Dağ'ın esnaf ziyaretinde bir taksici yollardan yakındı. Yollar yüzünden çalışmak istemediğini belirten taksici esnafı, "İki tane yola esir kaldık. Bir köprü yaptıramadık" dedi. Dağ ise "Biz bu yükün altına girmeye hazırız. Gelin köprüyü de yapalım, ikinci çevre yolunu da yapalım. Biz bu taşın altına değil başımızı bütün her şeyimizi koymaya hazırız. Şubat'ın ortasına doğru projelerimizi açıklayacağız" çağrısında bulundu.

'MUTLAKA ESERİMİZ OLACAK'

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi'ni de ziyaret eden Dağ, "Bizim insanımız konu vatan olunca, kendi hayatını ortaya koyuyor ve ölürsem şehit, kalırsam gazi diyerek yola çıkıyor. Bu kapsamda derneğinizi ve sizleri gerçekten kıymetli buluyoruz. Biz büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra da bu şehrin her köşesinde, her hanesinde iz bırakacağız. Yani biz sadece klasik bir büyükşehir belediye başkanı olmayacağız; yolu da köprüyü de kentsel dönüşümü de yapacağız ama bunun yanında her hanede mutlaka bir eserimiz olacak" diye konuştu.

'SAĞLIK SORUNLARIYLA DA YAKINDAN İLGİLENECEĞİZ'

BELEDİYECİLİĞİN yanında sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileneceklerinin altını çizen Dağ, "Engellisi varsa engellisiyle, çocuğun bir ihtiyacı varsa çocuğuyla, kadının bir ihtiyacı veya ailesel bir sorunu varsa onunla. Bunların yanında insanlara direkt dokunacak, kalbine girecek işler yapacağız. Buraya gelince de bunu hissettik. Biz aile anlayışını büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda da sağlayacağız" ifadelerini kullandı.