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Haberler Politika ‘Coğrafyamız eşsiz değerlere sahip’

‘Coğrafyamız eşsiz değerlere sahip’

HABER MERKEZİ
‘Coğrafyamız eşsiz değerlere sahip’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Siirt Vakfı tarafından Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Siirtli Kadınlarla Buluşma" programına katıldı. Erdoğan, kendisinin de Siirtli olduğunu belirterek, Siirt ile bağının çocukluğundan bu yana hiç kopmadığını, aksine giderek güçlendiğini söyledi. Erdoğan, "Siirt'te tanıdığım kadınlar el becerisi, işteki mahareti ile zihnime güzel örnekler olarak yerleşti. Mirasçısı olduğumuz bu coğrafya, eşsiz değerlere sahiptir" dedi. Emine Erdoğan, Türkiye coğrafyasının eşsiz değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, Siirt'in, dünyaya örnek olabilecek kardeşlik iklimini asırlardır yaşattığını dile getirdi.
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