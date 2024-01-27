Erdoğan ‘Türkiye Yüzyılı’nı ilmek ilmek örüyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk MGK toplantısından (Milli Güvenlik Kurulu) BOMBA GİBİ bir sonuç çıktı. 'Türkiye Yüzyılı' parantezinde, ilk MGK'da, milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri ve iktisadi gelişmelerin değerlendirildiği ve önümüzdeki süreçte karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede gerçekleştirilecek STRATEJİK HAMLELER değerlendirildi.

MGK ŞİFRELERİNİN DETAYI:

1- Başkan Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye yüzyılı mottosu doğrultusunda BÖLGESEL GÜÇ-

KÜRESEL AKTÖRLÜK yolunda izlediği Akıllı Güç Politikaları MGK'DA çerçeveye alındı. MGK şifresinin ruhunda hem güçlü bir ordu hem de ülkenin etkisini artıracak her seviyede ittifaka veya ortaklığa yatırım bulunuyor. Türkiye, bu ikisinin birleşimi ve kullanımından, TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DİPLOMASİ VE

SAVAŞ SANATINI icra etmede kararlı duruşunu sürdürecek.

2- Terör örgütleri PKK/KCKPYD/ YPG, FETÖ VE DEAŞ başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı TÜRKİYE'NİN MÜCADELE STRATEJİSİ genişletildi.

3- Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı millî güvenlik siyaseti çerçevesinde ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütleri ve uzantıları, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde ZAMAN VE MEKAN

AYRIMI gözetmeksizin hedef alınmaya devam edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerimiz, huzurumuzu bozmaya niyet edenleri sınırlarımıza dahi yaklaştırmayarak bertaraf etmeye devam edecek. Derin Amerika - Avrupa'ya net mesaj verilerek, Başkan Erdoğan-Türkiye'nin IRAK-SURİYE'DE BİR (UYDU AMERIKA

KARAKOLU-3 ÜNCÜ İSRAİL)

PKK DEVLETÇİĞİNİ ASLA

AMA ASLA KURDURMAYACAĞI

KARARLILIĞI İLAN EDİLİ-

YOR.

4- Komşumuz Irak ile artan temaslarımızın, terör örgütleriyle mücadelede atılacak somut adımlar başta olmak üzere müşterek coğrafyamızda TAHKİMAT SÜRECEK.

(Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişlerı Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM'de yaptığı vurgulamalar doğrultusunda MİT Başkanı Irak'ta -Talabani bölgesi merkezli-derinlikli görüşmeler gerçekleştiriyor.)

5- İSRAİL - GAZZE FİLİSTİN: MGK'dan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları sürdürmesinin hassas dengelerin telafisi mümkün olmayacak şekilde bozulmasına ve çatışmaların yayılmasına sebep olacağı kaydedildi. BURASI ÇOK ÖNEMLİ:

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR mottomuza atıf. Gazze'de işlenen insanlık suçlarına engel olamayan mevcut uluslararası sistemin başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm kurumları ve kurallarıyla hakkaniyeti esas alarak ISLAH EDİLMELİ, küresel barış ve istikrarın sağlanması bakımından aciliyet arz ettiği belirtilmiştir.

6- KIZILDENİZ-BABULMENDEP BOĞAZI: Kızıldeniz'deki son gelişmeler değerlendirildı; Filistin meselesinin yansımalarını da ihtiva eden ve küresel istikrara yönelik menfi tesirleri bulunan mevcut durumun bir an evvel çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilmiştir.

7- LİBYA-SOMALİ-SUDAN: Muhtemel gelişmeler ele alınmış; Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin toprak bütünlüğünü destekleyerek mevcut meselelerin çözümüne yönelik çabalarını ilgili taraflarla temas halinde sürdüreceği belirtilmiştir.

8- RUSYA-UKRAYNA: Bölgesel ve küresel riskleri artıran savaşın acil bir ateşkes ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan yaklaşım ve uygulamalarını MONTRÖ REJİMİ çerçevesinde titizlikle sürdürerek KARADENİZ'de barış ve istikrarın hakim olmasına yönelik gayretler ısrarla sürdürülecek. ABD-Batı'ya derin mesaj veriliyor. Dünyada Amerika'nın giremediği tek deniz KARADENIZ. NATO bahanesiyle Karadeniz'e girme hayalindeler. TÜRKİYE MONTRÖ Anlaşmasıyla tavrını net ve açık ortaya koyuyor. Karadeniz barışı asla bozdurulmayacak.

9- UZAYA AÇILAN TÜRKİYE: Milli güvenliğimize temel teşkil eden hususlardan biri olan savunma sanayiindeki başarılarımızın yanı sıra uzayda attığımız adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımlarımız kararlılıkla sürdürülecek.