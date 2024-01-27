‘Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız’

Başkan Recep Tayip Erdoğan tarafından yeniden AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sahaya indi ve ziyaretlerine başladı. İvrindi ve Savaştepe'de Başkan Yılmaz'a vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Odalarının başkan ve yöneticileriyle de sık sık bir araya gelen Yılmaz, önümüzdeki 5 yıl için hazırlanacak projeler için oda yönetimleriyle istişarelerini sürdürüyor. Omuz omuza çalışmalarına devam eden Yılmaz, Balıkesir merkez ve 20 ilçesinde sıkılmadık el, çalmadığı kapı bırakmayacağını belirterek, "Biz birlikte başardık, Türkiye Yüzyılı Balıkesir'ini birlikte inşa edeceğiz" dedi. 2019'dan bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, paha biçilemeyecek deneyimler kazandıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Başarılı olmanın yolu yaptığınız işi sevmekten geçiyor. Biz bu güzel şehri, insanını ve bu şehre hizmet etmeyi çok sevdik" diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK'

"Balıkesir Türkiye'ye Lazım" şiarıyla 2019'da çıktığı büyükşehir yolculuğunda, yatırım ve eserlerle dolu 5 yılı geride bıraktıklarını ve bu süreçte, Balıkesirli her bir hemşehrisinin en değerli rehberi olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "Demokrasinin yerelden başladığına inanan bizler, 'Şehir Birleştirir' dedik. Danışarak, fikir alarak, hemşehrilerimizle omuz omuza çalıştık. Hiçbir zaman polemik siyaseti yapmadık, hizmete ve icraata odaklandık. Balıkesir'imize yepyeni vizyon kazandıran yüzlerce proje, milyarlarca liralık yatırımı hayata geçirdik. Hiç kimsenin geride kalmadığı bir şehir için; gece gündüz demeden, yorulmak nedir bilmeden gayretle çalıştık, çalışacağız" dedi.

ENGELLİLERİ UNUTMADIK

Engellilere yönelik, Engelsiz Balıkesir'in inşası için, halkla hep birlikte çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, "Her projemizi engellilerimize ve ailelerine danıştık, görüşlerini aldık. İnşa ettiğimiz yeni meydan ve yaşam alanlarıyla, şehrimizin çehresini değiştirdik. Belediyemizin tüm şirketlerini kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü bir yapıya kavuşturduk. Örneğin BALBUCKS, örneğin Fırıntaş, örneğin BALTOK, Örneğin BTT ve diğerleri. Hepsi Balıkesir için artı bir değer" dedi.

"AKLIMIZ, FİKRİMİZ BALIKESİR"

Yılmaz, "5 yılda hepimizin aklı fikri sadece Balıkesir oldu. Hükümetimiz ve bakanlıklarımızla iç içe, aynı kurum gibi çalıştık. Merkezi yönetim bütçesinden, hatırı sayılır pay alan bir Balıkesir ortaya çıkardık. Bizi bir kez daha göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum" dedi.