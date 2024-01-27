Stoltenberg’den ‘İsveç’ teşekkürü

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Brüksel'de NATO Karargahı'nı ziyaret ederek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Spajic ve Stoltenberg, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. TBMM Genel Kurulu'ndan geçen İsveç'in NATO üyeliği protokolünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasına değinen Stoltenberg, "Bu hafta TBMM'nin İsveç'in üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyor ve kararı hızlı bir şekilde imzalaması nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

KANADA, TÜRKİYE'YE AMBARGOLARI KALDIRDI

Kanada, 2021 yılından beri Türkiye'ye yönelik uyguladığı ambargoları kaldırdı. Karar, İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerinin onaylanmasıyla yürürlüğe girecek. Kanada'nın Türkiye'ye silah ihracatına yeniden başlayacağı bilgisi verildi.