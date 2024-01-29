Ayaydın: Bodrum-Milas arası raylı sistem olacak

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ziyaretlerine devam ediyor. Bodrum'daki, yol, trafik, su ve altyapı sorunlarına çözüm önerileri sunan Ayaydın, "Ulaşımda ciddi sorun yaşıyorlar ve büyük maliyetleri var. Bunu da çözmek için Bodrum- Milas arasına hafif raylı sistem yapacağız. Projemiz hazır" dedi.

'SORUNLAR ÇÖZÜLECEK'

Ayaydın, 1999'dan bu yana Bodrum'da yaşadığını ifade ederek, "Yaz aylarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi tamamen tıkanıyor. Torba Kavşağı'ndan itibaren yol Turgutreis'e kadar tıkanıyor. Hemen hemen her gün dostum Osman Gürün'e gittim. Caddeye en azından yama yapın dedim. O da bana 'Hocam orada AYDEM ve MUSKİ çalışma yapacak. Sonra ben yapacağım' dedi. Nihayet bu sene seçim oldu ve yapmaya başladılar" dedi. Ayaydın, Bodrum'dan Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar ve İslamhaneleri'ne gidişte yaşanan trafik sorununu hazırladıkları 8,8 kilometrelik tünelle çözecekleri proje hakkında bilgi verdi. Ayaydın, şöyle konuştu: "Bunu hayata geçirdiğimiz zaman konut sorununu da belli ölçüde çözmüş oluyoruz. Bodrum'da otel çalışanlarının yüzde 80'inin evinin Milas'ta olduğunu biliyorum. Bunu çözmek için kafamdaki proje Bodrum-Milas arası hafif raylı sistem yapmak. Bizi aşan bir mali portre ortaya çıkarsa da Ulaştırma Bakanlığımıza gideceğiz. Onları da devreye sokarak mutlaka bu projeyi yapacağız."

'KISA SÜREDE DOĞALGAZ GELİYOR'

Seçildikten sonra doğalgaz ihalesinin hemen yapılacağını belirten Ayaydın, "Kısa bir süre içerisinde Bodrum doğalgazla buluşacak" dedi.